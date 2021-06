Podelili zadnjih 21 namiznoteniških vozovnic za Tokio

V Laškem je bilo na voljo še 21 vozovnic v prav toliko različnih kategorijah, zagotovili so si jih vsi zmagovalci: Finka Aino Sirri Maaria Tapola , Turkinja Nergiz Altinas , Britanka Susan Gilroy , Tajka Panwas Sringam , Korejka Sung Keum Moon, Norvežanka Nora Korneliussen , Madžarka Zsofia Arloy , Brazilka Jennifer Marques Parinos , Turkinja Merve Demir in Francozinja Lea Ferney ter Rusa Dimitrij Lavrov in Vladimir Toporkov , Tajvanec Thirayu Chueawong , Slovak Bojan Travniček , Britanec Jack Hunter Spivey , Italijan Matteo Parenzan , Poljak Maksim Hubert Chudzicki, Francoza Gilles De La Bourdonnaye in Clement Berthier , Ukrajinec Ivan Maj ter, simbolično kot zadnji v Laškem, še Japonec Koya Kato . Na turnirju v dvorani Tri lilije je sicer sodelovalo 210 igralcev iz 47 držav. Naši na kvalifikacijah Slovenija je imela na domačem tekmovanju štiri predstavnike, ki so nastope končali po drugem dnevu. Najdlje se je prebil Primož Kancler, ki je bil edini udeleženec izločilnih bojev. Andreja Dolinar , Luka Trtnik in Alen Bečirević so obstali v skupinskem predtekmovanju. "Nastop Kanclerja je lep uspeh. Dva niza sta bila zelo tesna. Če bi se vsaj en razpletel malce drugače, bi se morda tudi tekma končala drugače. Pri Trtniku sta v ključnih trenutkih zmanjkali točka ali dve. Primož je pokazal odlične predstave, prav tako Andreja Dolinar. Alen Bečirević je prišel v Laško po dragocene izkušnje in jih tudi dobil ," je selektor Ožbej Poročnik ocenil nastop celotne slovenske ekipe.

Priznanje za organizacijo

"Organizacijski odbor se je zelo potrudil, da smo zagotovili dobre in zdrave razmere. Do danes ni bilo nobene okužbe. Veseli in ponosni smo, da je Sloveniji spet uspelo. Najtežje je bilo pridobiti dovoljenja za države, ki so zelo oddaljene ali pa kritične. Za nekatere športnike je bilo težko sploh dobiti dovoljenja, da so lahko šli iz svojih držav," je o izzivih koronskega tekmovanja povedal predsednik krovne zveze za šport invalidov – Slovenskega paraolimpijskega komiteja Damijan Lazar. "To je prvi tak turnir v zgodovini in mi smo bili edino upanje, da bi ga izpeljali. V mednarodni zvezi so nas prosili, da se tega lotimo. Skupaj smo preučili ukrepe in ocenili, kako se bo odvijalo. Z zadovoljstvom ugotavljam, da je vse odlično. Slovencem žal ni uspelo dobiti tako želene vstopnice, dejstvo pa je, da je ta le ena v vsaki skupini. Priložnost bo še, treba pa bo še delati za naslednje igre," je še dodal Lazar. "Zelo smo veseli, da smo tu. Glede na okoliščine smo vedeli, da je edina možnost najti izkušene prireditelje. Morali smo iti v Laško. Imeli so veliko težav zaradi pandemije, a so vse opravili odlično," je prireditelje pohvalila tudi Petra Soerling, podpredsednica mednarodne namiznoteniške zveze.

Morda pa bo Slovenija v Tokiu le imela predstavnika, saj pri krovni zvezi za parašport še vedno upajo, da bodo dobili posebno vabilo prirediteljev iger za enega tekmovalca.