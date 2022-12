V senci svetovnega prvenstva v nogometu so v torek zvečer podelili nagrade najboljšim slovenskim športnikom. Ti so eni največjih ali kar največji ambasadorji naše države v tujini. Iz leta v leto jih je več, njihovi uspehi so za tekmece iz večjih dežel nepredstavljivi. Na prireditvi Športnik leta 2022 so bili za najboljše izbrani tisti, ki so zasenčili konkurenco na največjih tekmovanjih na svetu, postali olimpijski ali svetovni prvaki.