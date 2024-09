Podobna čast kot Janca doletela tudi Marguča

Rokometaši madžarskega ONE Veszprema že dolga leta sanjajo naslov zmagovalcev Lige prvakov, a odločilnega koraka jim nikakor ne uspe narediti. S tem ciljem so v svoje vrste zvabili prekaljenega strokovnjaka Xavija Pascuala. Španskega stratega, ki je na dosedanji trenerski poti do evropske krone že popeljal slovito Barcelono (vodil jo je med leti 2009 in 2021). 56-letni trener iz katalonske prestolnice, kot rokometaš pa nekdanji vratar številnih španskih klubov, je pred začetkom tekmovalnega leta na klopi madžarskega giganta nasledil Momirja Ilića.