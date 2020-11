Podržavnik še štiri leta plavalni selektor

"Cikel bi morali zaključiti letos z evropskim prvenstvom na Češkem in olimpijskimi igrami v Tokiu. Stvari so ostale nedokončane in prav zato sem se odločil, da nadaljujemo z delom še za en mandat," je za STA povedal Gorazd Podržavnik, ki ni imel protikandidata, saj so se trenerji dogovorili, da mu še za štiri leta izkažejo zaupanje.

Podržavnik je ob tem opozoril, da epidemija močno vpliva na razvoj plavalnega športa v državi.

"Trenutno je zelo težko. Stanje postaja depresivno in upam, da bo kariero nadaljevalo čim več mladih. Protikoronski ukrepi so nas močno prizadeli, saj trenirajo le članski reprezentanti, torej okrog 20 plavalcev,"je o trenutni situaciji povedal Podržavnik.

Interes za domače tekme zaradi odpovedi še večji

Veliko optimizma mu vliva koledar za 2021, kjer bi morali mlajši plavalci najti izzive zase: "Tekme so se prestavile v naslednjo sezono. To za nas pomeni spomladi evropski prvenstvo v Pragi, svetovni pokali in olimpijske igre, konec leta pa evropsko in svetovno prvenstvo v 25-metrskem bazenu v Kazanu in Abu Dabiju."

Več težav je s trenutnim koledarjem tekmovanj. Doma ostaja na sporedu tekma v Mariboru 12. in 13. decembra, teden dni kasneje je načrtovano državno prvenstvo.

"Zaenkrat sta obe tekmi v koledarju. Posebej za Maribor je velik interes tudi v tujini, saj tekem primanjkuje,"pravi.Seveda pa državno prvenstvo ostaja vprašljivo zaradi dejstva, da večina kandidatov trenutno sploh ne more trenirati.

Urediti status najboljšim

Podržavnik si želi tudi, da bi se na zvezi čim prej zaposlil direktor, saj je plavanje v promocijskem in marketinškem smislu izgubilo veljavo, ki ga je imelo pred leti, čeprav je v Sloveniji vrsta dobrih plavalcev in obetavna generacija mladih.

"Moramo urediti status najboljšim, da bodo imeli mladi vzornike," je še izpostavil selektor.