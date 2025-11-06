Podvig, ki mu ni para: Krimovke pred 350 tekmo v Ligi prvakinj

V soboto bo v Hali Tivoli ljubljanska ekipa proti danskemu Odenseju zapisala nov mejnik: 350. tekmo v EHF Ligi prvakinj. To je dosežek, ki ga je uspelo le peščici klubov v zgodovini najelitnejšega evropskega tekmovanja. Vse skupaj se je začelo leta 1995 na Galjevici, nadaljevalo na Kodeljevem, kjer je Krim osvojil dva naslova evropskih prvakinj v letih 2001 in 2003, danes pa se zgodba nadaljuje v Areni Stožice in Hali Tivoli.
Krim OTP Group Mercator je sinonim za kontinuiteto in vztrajnost v evropskem rokometu. Od prve sezone in vse do danes Krim nikoli ni manjkal v Ligi prvakinj: že 31 sezon zapored je del evropske elite. To je dosežek, ki ga ne presega nihče.
"Krimova družina povezuje generacije igralk in navijačev. Pod okriljem kluba danes vadi okoli 500 otrok, ki predstavljajo prihodnost našega kluba in slovenskega rokometa," med drugim še piše v uradnem sporočilu za javnost. V dosedanjih 349 tekmah so Krimovke dosegle 163 zmag, med njimi tudi tisti dve najprestižnejši, ki sta prinesli evropska naslova in z dvema zvezdicama za vedno zasijali na našem grbu in v naših srcih.
