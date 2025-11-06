Podvig, ki mu ni para: Krimovke pred 350 tekmo v Ligi prvakinj

Svetli način
06. 11. 2025

M.J.
Krim OTP Group Mercator ni samo klub. Je zgodba generacij, igralk, trenerjev, navijačev in nepozabnih trenutkov. Že več kot tri desetletja je simbol vztrajnosti, predanosti in vrhunskega rokometa. Ljubljančanke so tik pred neverjetnim mejnikom - 350 tekem v EHF Ligi prvakinj. V dosedanjih 349 tekmah so Krimovke dosegle 163 zmag, 21-krat igrale neodločeno in doživele 165 porazov – predvsem pa pričarale nešteto trenutkov, ki si jih bomo zapomnili za vedno.

V soboto bo v Hali Tivoli ljubljanska ekipa proti danskemu Odenseju zapisala nov mejnik: 350. tekmo v EHF Ligi prvakinj. To je dosežek, ki ga je uspelo le peščici klubov v zgodovini najelitnejšega evropskega tekmovanja. Vse skupaj se je začelo leta 1995 na Galjevici, nadaljevalo na Kodeljevem, kjer je Krim osvojil dva naslova evropskih prvakinj v letih 2001 in 2003, danes pa se zgodba nadaljuje v Areni Stožice in Hali Tivoli.

Krimovke so po slabšem začetku sezone zabeležile dve zaporedni zmagi v Ligi prvakinj.
Krimovke so po slabšem začetku sezone zabeležile dve zaporedni zmagi v Ligi prvakinj. FOTO: RK Krim Mercator

Krim OTP Group Mercator je sinonim za kontinuiteto in vztrajnost v evropskem rokometu. Od prve sezone in vse do danes Krim nikoli ni manjkal v Ligi prvakinj: že 31 sezon zapored je del evropske elite. To je dosežek, ki ga ne presega nihče.

"Krimova družina povezuje generacije igralk in navijačev. Pod okriljem kluba danes vadi okoli 500 otrok, ki predstavljajo prihodnost našega kluba in slovenskega rokometa," med drugim še piše v uradnem sporočilu za javnost. V dosedanjih 349 tekmah so Krimovke dosegle 163 zmag, med njimi tudi tisti dve najprestižnejši, ki sta prinesli evropska naslova in z dvema zvezdicama za vedno zasijali na našem grbu in v naših srcih.

