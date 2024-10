Podvig Ormožanov in Novomeščanov proti Borcu in Metaloplastiki

Ormožani so se na povratni tekmi evropskega pokala tekmecem iz Banjaluke oddolžili za poraz na prvem dvoboju. Primanjkljaj šestih golov s prvega obračuna pred tednom dni so nadoknadili že sredi prvega polčasa, od svojih drugih mednarodnih tekmecev v sezoni 2024/25 pa so bili na povratnem dvoboju boljši v vseh segmentih igre. V uvodnem krogu so izločili litovski Granitas-Karys s skupnim izidom s 67:54.

Domači rokometaši so obetavno pričeli obračun v dvorani Hardek. V 17. minuti so po golu Gašperja Hebarja povedli z 10:4 in tako že v zgodnjem delu tekme izničili primanjkljaj s prve tekme v Banjaluki, le minuto kasneje pa je Filip Jerenec povišal na 11:4. Prleki so do konca prvega polčasa prevladovali, na veliki odmor so se odpravili z lepo prednostjo devetih golov (18:9).

Varovanci domačega trenerja Saša Prapotnika v drugem polčasu niso popustili. Vseskozi so nadzorovali tekmece iz BiH, največ pa so vodili za 13 golov (24:11, 25:12).

Pri gostiteljih sta bila najbolj učinkovita Tadej Sok in Jure Lukman, ki sta dosegla po osem golov, medtem ko je vratar Filip Ranfl zbral 14 obramb.