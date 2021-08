Podvig Trebanjcev: prednost šestih golov pred gostovanjem na Danskem

Prenovljena in ambiciozna zasedba trebanjskih levov je za uvodno evropsko nalogo dobila zahtevnega tekmeca, ki je v prejšnji sezoni osvojil četrto mesto v danskem prvenstvu, v letošnjem prestopnem roku pa se je med drugim okrepil z orjakom, ki je pred tem igral za Veszprem, 214 centimetrov visokim Nikolajem Markussnom (tokrat je dosegel tri zadetke). Trener Trebanjcev Uroš Zorman je poudaril, da so dobili na papirju najtežjega možnega tekmeca, toda obljubil, da bodo naredili vse, da sezono odprejo z zmago. To so Zorman in njegovi varovanci tudi udejanjili in si predvsem po zaslugi izvrstnega drugega polčasa obenem priigrali še lepo popotnico za pot na Dansko. Uvod tekme ni bil pogodu Dolenjcem, ki so se hitro dvakrat znašli v zaostanku štirih golov (4:8, 5:9), nato pa so se počasi zbrali in se začeli bližati tekmecu s severa Evrope. Drugič na tekmi (po 1:0) so povedli pri 14:13, na glavni odmor pa sta ekipi šli poravnani. Nalet so Zormanovi fantje prenesli tudi v drugi polčas, v katerem so hitro pobegnili tekmecu na 19:15, takšno prednost pa ohranjali v naslednjih minutah. Prvič so na tekmi povedli za pet golov pri 25:20, ko pa so štiri minute pred koncem znova zadeli za +5 (28:23), je bil zmagovalec odločen, cilj pa še povečati razliko.

To so tudi naredili, saj so nato dvakrat ušli za šest golov, takšna pa je bila tudi razlika na koncu, potem ko je v 60. minuti zadnji gol na tekmi dosegel Mihajlo Radojković, ki je bil z osmimi goli prvi strelec tekme skupaj z Gašperjem Horvatom. Allan Damgaard Espersen, Jeppe Hauskov in Magnus Bramming so bili s po štirimi goli najboljši pri Dancih.

"Vesel in ponosen sem na fante. Prikazali smo borbeno in čvrsto igro. Uvodoma smo se malce lovili, saj se še uigravamo v celoti. Verjamem, da bomo iz dneva v dan napredovali, hkrati pa poudarjam, da to še ni naša najboljša predstava. Vesel sem današnje zmage, na Dansko pa odhajamo motivirani in odločeni, da napredujemo," je po tekmi povedal Gašper Horvat. Vratar Jure Blaževič pa ga je dopolnil: "Danes smo prikazali odlično predstavo proti trdoživim Dancem. Dela zagotovo še nismo opravili v celoti, saj se moramo čim bolje pripraviti na povratni obračun."



Izid:

Trimo Trebnje – Holstebro 31:25 (14:14)