Pogačar bi izbral Giro, a že letos bo morda na Vuelti: Kmalu se bom odločil

Tadej Pogačar je 19. maja slavil na dirki po Kaliforniji in s tem postavil nov mejnik v slovenskem in svetovnem kolesarstvu.

Vse to so razlogi, da se o njem v letošnji sezoni največ govori. "Takega prvega leta v novi ekipi si nisem predstavljal, niti si niso predstavljali športni direktorji in trenerji. Prvi del sezone je pokazal, kakšen tip kolesarja sem," je svoje dosedanje rezultate komentiral 21-letnik.

Prvi del sezone je bil za kolesarja iz Komende sanjski, saj je zmagal na dirki po Algarveju in v Kaliforniji, na dirki po Baskiji, ki velja za eno težjih, pa je postal najboljši mladi kolesar. Postal je še lastnik dresa državnega prvaka v kronometru. Tudi nadaljevanje sezone bo za Pogačarja polno izzivov. Kot je dejal, bo nastopil še na domačem kriteriju in na državnem prvenstvu v Radovljici, potem pa sledi zaslužen počitek. "Sledile bodo višinske priprave in potem se bomo odločili, ali bom nastopil na Vuelti. Za zdaj še ne morem nič reči," je svoje načrte opisal mladi kolesarski up in poudaril, da bi se za Vuelto zagotovo dobro pripravil, v ekipi pa bi imel proste roke.

Če bi lahko izbiral, katera tritedenska dirka mu je najljubša, bi izbral Giro, saj mu je zaradi ugodnejšega vremena bolj pisana na kožo. "Najprej moram na tritedenski dirki sploh startati, da si jo lahko zastavim kot cilj. Na Touru je živčnost prevelika, na Vuelti pa zna biti tako vroče kot tu prve tri dni," je svojo izbiro pojasnil Pogačar. Nižje temperature in slabše vreme mu tudi sicer bolj ustrezajo, kar se je pokazalo tudi na letošnji slovenski kolesarski pentlji. "Za zdaj sem več dirk končal med najboljšimi v dežju, kot pa če je bilo sonce," priznava tudi sam.