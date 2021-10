Pogačar bo leto 2022 (najverjetneje) začel z 'domačo' dirko po ZAE

Pred dirko v ZAE bi se morali najboljši kolesarji sicer meriti v Avstraliji, a so organizatorji tamkajšnje dirke pod okriljem UCI-ja že pred časom odpovedali zaradi pandemije covida-19. V deželi tam spodaj, natančneje v Wollongongu, bo med 18. in 25. septembrom sicer potekalo svetovno prvenstvo. Sezona 2022 se bo na najvišji ravni kolesarstva začela 20. februarja, na sporedu pa bo sedem etap po ZAE, bržčas znova tudi z zaključnima vzponoma na Džebel Džajs in Džebel Hafit, čeprav organizatorji še niso razkrili trase. Tekmovalno leto 2022 bo tam po vsej verjetnosti začel tudi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, ki bo v dresu domače ekipe UAE Team Emirates branil lansko zmago. Triindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je lani prav na domači dirki svoje ekipe tlakoval pot do številnih uspehov v letu 2021, med njimi tudi do druge zaporedne zmage na dirki po Franciji.