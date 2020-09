Pogačar in ostali so jo odnesli z opominom zaradi nedovoljene pomoči

21-letni član UAE Team Emirates je približno 70 kilometrov pred ciljem zaostal, potem ko so se v glavnini pojavile razpoke. Za zdaj ni jasno, zakaj se je v ozadju znašel Pogačar, nekateri novinarji, specializirani za kolesarstvo, pa so na družbenem omrežju Twitternamigovali na opravljanje male potrebe.

Ob pomoči moštvenega kolega Marca Marcata ter zavetrja za avtomobili je nato vendarle hitro in brez težav prišel v stik z glavnino. Težave s hitrim tempom glavnine so imeli ob takšnih in drugačnih težavah tudi številni drugi kolesarji. Prav veliko število kolesarjev, ki so si pomagali z avtomobili, pa je bržčas botrovalo zgolj opominu namesto denarne ali manjše časovne kazni. "Kolesarje opominjamo, da pomoč z avtomobilskim zavetrjem po tehničnih težavah, opravljanju male ali velike potrebe ter padcu ni dovoljena," je zapisano v poročilu etape.

Si je pa denarno kazen prislužil član Ineos Grenadiers, Rus Pavel Sivakov, ki je na tla vrgel smeti zunaj za to predvidenega območja.