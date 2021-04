Pogačar in Roglič se bosta prvič v sezoni 'udarila' med sabo

V ponedeljek se bo začela težko pričakovana kolesarska dirka svetovne serije po Baskiji. Na njej bosta namreč prvič v tej sezoni nastopila oba najboljša slovenska kolesarja, Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Na sporedu bo šest etap, dirka pa se bo začela s 13,9 km dolgim kronometrom po Bilbau. Baskovsko središče je bilo že lani na dirki po Španiji kraj srečnega imena za Rogliča, ki je na bližnjem vzponu na Arrate slavil v prvi etapi in s tem tlakoval pot do druge skupne zmage na Vuelti. Tokrat bo Arrate cilj zadnje etape po Baskiji.

icon-expand Tadej Pogačar in Primož Roglič FOTO: AP

Zanimivo bo videti, kako se bosta v prvem skupnem kronometru po dirki po Franciji odrezala oba slovenska kolesarja. Primož Rogličje bil na dirki Pariz–Nica v kronometru na tretjem mestu, zaostal je le za specialistoma za to disciplino, Francozom Remijem Cavagno in ŠvicarjemStefanom Bisseggerjem. Tadej Pogačar je bil letos že dvakrat na tekmovalnem kolesu v vožnji na čas, obakrat pa je dosegel četrto mesto; prvič na dirki po Združenih arabskih emiratih, na kateri je kasneje slavil skupno zmago. Takrat je v cilju za svetovnim prvakomFilippom Ganno zaostal za 24 sekund. Drugič pa na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, ko je prav tako slavil skupno zmago pred Belgijcem Woutom Van Aertom. Slednji je bil na 10,1 km dolgem kronometru 12 sekund hitrejši od mladega Slovenca. Kolesar s Klanca pri Komendi je v zadnjih letih močno popravil kronometer na ravnem, kar je letos že dokazal, medtem ko Roglič ostaja preverjeno ime v tej disciplini. Oba bosta med favoriti za etapno zmago in majico vodilnega, saj na dirki ne bo najboljših v tej disciplini, kot so Ganna, Van Aert, Cavagna, Rohan Dennis,Remco Evenepoel in drugi. Obenem jima je pisan na kožo tudi profil slabih 14 kilometrov v Bilbau. Preizkušnja se začne z 2,6 km dolgim vzponom, nato pa sledi lažji spust do zaključka, ko kolesarje čaka tudi do 19-odstotni naklon v zadnjih 500 metrih do parka Etxebarria.

icon-expand Wout Van Aert in Peter Sagan (skrajno levo) FOTO: AP

V drugi etapi bodo morali kolesarji premagati 154,8 km, v zadnjih 20 km pa sledi vzpon na La Saturiano, ki ne velja za najzahtevnejšega, a nato sledi tehničen spust do zadnjih nekaj sto metrov, ko bodo kolesarji sprintali navkreber, kar bo priložnost za Rogliča, ki v takšnih zaključkih blesti. Tudi v tretji etapi od Amurria do Ermualdeja (162,8 km) bodo morali kolesarji premagati številne kratke, a strme klance. Najstrmejši prihaja za konec etape s slabimi tremi kilometri s povprečnim naklonom 11,1 odstotka. Podoben profil kot v drugi etapi bo tudi v četrti, le da bo po spustu z Erlaitza na voljo še okoli osem kilometrov ravnine do cilja v Hondarribii. Redki izmed vrhunskih sprinterjev bodo na vrsto prišli v peti etapi, ki se bo zaključila v Ondarroi po 160,2 km. Odločitev o zmagovalcu dirke po padla v zadnji etapi od Ondarroe do Arrateja. Roglič ima nanj lepe spomine po lanski zmagi, a tudi pred tem bo na vrsti še šest kategoriziranih vzponov v zelo kratkem času. Zadnja etapa je med tako imenovanimi "sprinterskimi" z dolžino vsega 111,9 km. Po dolgem tednu v sedlu pa bi lahko bile razlike kljub vsemu zelo velike.

icon-expand Tadej Pogačar na zadnji etapi dirke dveh morij. Slovenec je bil tudi veliki zmagovalec dirke. FOTO: AP

V tej sezoni sta bila Pogačar in Roglič prvi imeni večdnevnih dirk, le da je imel slednji veliko nesreče s padci v zadnji etapi dirke Pariz–Nica. Takrat je po treh etapnih zmagah zapravil skupno zmago ter si izpahnil ramo in odrgnil kolk. Večjih preglavic pri treningu kljub temu ni imel in bo startal po Baskiji, medtem ko je Pogačar v odlični formi in neporažen na večdnevnih dirkah vse od lanske dirke po Franciji. Na stavnicah sta daleč v ospredju Roglič in Pogačar, največji tekmeci pa bodo zmagovalec dirke po Kataloniji, Britanec Adam Yates, ter lanski drugouvrščeni z Vuelte, Ekvadorec Richard Carapaz. Tu so poleg nekaterih drugih imen še Mikel Landa, Guillaume Martin, Maximilian Schachmann, Hugh Carthy inEnric Mas. Poleg Rogliča in Pogačarja bo na dirki od Slovencev nastopil tudi Jan Polanc (UAE Team Emirates), ki bo znova v vlogi pomočnika Pogačarju v boju za čim višjo uvrstitev. Slovenec je to dirko že dobil, najboljši je bil leta 2018 prav 31-letni Roglič, ki je takrat za minuto in devet sekund na koncu ugnal Lando. Tudi Pogačar je po Baskiji že nastopal, leta 2019 je bil v skupnem seštevku šesti. Lani je dirka zaradi pandemije covida-19 odpadla.