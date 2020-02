Pogačar izgubil vodstvo na dirki po Valencii

V ciljnem sprintu je etapo dobil Nizozemec Dylan Gorenewegen, moštveni kolega Primoža Rogliča v moštvu Jumbo-Visma, pred tretjim Matejem Mohoričem(Bahrain - McLaren) pa je bil še drugi NizozemecFabio Jakobsen (Deceuninck - QuickStep). Šesti je bil Luka Mezgec (Mitchelton - Scott), četrti slovenski predstavnik na dirkiJan Polanc (UAE Emirates) pa je bil 31. med 38 kolesarji, ki so v cilj prišli v času zmagovalca.

Mohorič in Polanc sta v skupnem seštevku osmi in deveti, imata dve in pet sekund zaostanka za Jackom Haigom. Ta je bolj znan po gorskih etapah, nepričakovano pa je do svojega prvega vodstva v mednarodni poklicni karieri prišel po etapi s ciljnim sprintom.

Mezgec je 75. s štirimi minutami in pol zaostanka.