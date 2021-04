Pogačar: Ko je napadla Astana, se je dirka prelomila, nato ni bilo več vrnitve

Na vzponu, ki je sledil, so McNultyju pošle moči, kolesarski biser s Klanca pri Komendi pa se nato sam ni uspel vrniti v skupino vodilnih, tako da je bilo tudi njegovih upov za končno zmagoslavje (pred etapo je zasedal peto mesto, op. a.) konec. "Marca smo poklicali nazaj, saj smo se želeli priključiti prvi skupini. Šli smo na polno, a so Brandonu pošle moči. Zelo težko je bilo. Nato sem se skušal priključiti sam, a mi je zmanjkalo nekaj sekund."

"Mislim, da Rogličev napad ni odločil dirke. Astanini kolesarji so jo. Če bi se napad zgodil na klancu ali ravnini, bi mu lahko sledili, na spustu pa je to skoraj nemogoče. Je, kar je," je nadaljeval 22-letnik.

Kljub temu pa 22-letnik ni vrgel puške v koruzo in je na zadnjem klancu dirke z napadom uspel streti Pella Bilbaa, tako da je prišel do tretjega mesta v skupni razvrstitvi. "Seveda bi si želeli zmage, a to je bilo tokrat praktično nemogoče. Za nami je dober teden. Zabavali smo se in storili največ, kar je bilo v naši moči, tako da smo zadovoljni,"je preizkušnjo po Baskiji zaokrožil Pogačar, ki je bil zelo zadovoljen tudi z McNultyjevo predstavo, pa čeprav je Američan na zadnji etapi povsem omagal in na koncu zasedel šele 17. mesto.

"Dokazal je, da je odličen kolesar, pred katerim je svetla prihodnost. Ima pravi karakter," je kolesarja iste generacije, oba sta namreč letnik 1998, pohvalil prvi zvezdnik ekipe UAE Team Emirates.

Pogačarjev naslednji cilj je enodnevna preizkušnja Valonska puščica, ki bo na sporedu 21. aprila, zatem pa bo nastopil še na spomeniški klasiki Liege–Bastogne–Liege, ki bo na sporedu le štiri dni kasneje in na kateri je lani že stal na odru za zmagovalce, ko je osvojil tretje mesto. Zmagovalec je bil tedaj Primož Roglič, na četrtem mestu pa je zaključil še en SlovenecMatej Mohorič.