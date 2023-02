Pogačar: Komaj čakam na izziv, ki ga prinašata preizkušnji v Jeanu in Andaluziji

V močni ekipi UAE Team Emirates bo Pogačarju med drugimi pomagal še en Slovenec Domen Novak. Največji tekmeci pa bodo Francoza Guillaume Martin (Cofidis) in Warren Barguil (Arkea Samsic), Italijan Lorenzo Rota (Intermarche-Circus-Wanty) ter domačin Ion Izagirre (Cofidis). "Res sem navdušen, da lahko znova na dres pripnem startno številko in se pridružim ekipi," je pred dnevi za svoje moštvo na spletni strani dejal Pogačar. "Prve dirke sezone sem v zadnjih tednih gledal po televiziji in ob tem užival, hkrati pa sem si tudi sam želel biti v akciji. Priprave so bile dobre, imel sem nekaj težav s prebavili v januarju, kar ni bilo prijetno. Zdaj sem na srečo v redu in ponovno zdrav," je dodal 24-letni kolesarski as. "Lepo bo izkusiti nekaj novih dirk in komaj čakam na izziv, ki ga prinašata preizkušnji v Jeanu in Andaluziji," je še zaključil za spletno stran ekipe emiratov. Ta je sporočila, da bo kot športni direktor na obeh preizkušnjah prisoten tudi Andrej Hauptman.