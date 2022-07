Pogačar: Malo pritiska čutim, ampak to ni težava

Tadej Pogačar je dan odmora na tritedenski dirki Tour de France dočakal z odprtimi rokami in rumeno majico na ramenih. Po devetih etapah se član moštva UAE nahaja v odličnem položaju, saj ima v skupnem seštevku pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom 39 sekund prednosti.

"Etapo smo imeli pod nadzorom, ker so bili vsi v naši ekipi zelo močni in smo lahko naredili, kar smo želeli. Bil je težek dan, a ravno dovolj, da smo imeli do zadnjega sprinta vse pod kontrolo. Zadovoljni smo lahko, da lahko gremo zdaj na prost dan," je po deveti etapi za RTV Slovenija dejal Tadej Pogačar.

icon-expand Tadej Pogačar se v rumeni majici počuti odlično FOTO: AP

Kljub tarči na hrbtu in rumeni majici na ramenih vodilni na dirki ne čuti velikega pritiska. "Načeloma bi lahko danes izgubili majico, pa to ne bi bilo nič narobe. A fantje so se dobro počutili, za vsak slučaj smo šli tudi hitro na vsak klanec, da ne bi bilo kakšnih napadov iz ozadja. Na srečo smo obdržali majico, ne bi pa bilo kaj narobe, če bi jo izpustili iz rok," je še dodal vodilni kolesar na dirki.