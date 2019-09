Pogačar: Mislim, da bom potreboval še par dni, da vse skupaj dojamem

Domači so lahko že dan po zgodovinski uvrstitvi stisnili roko in objeli kolesarskega asa Tadeja Pogačarja. Kljub temu, da je še v nedeljo stal na zmagovalnih stopničkah, je zjutraj že sedel na letalo in priletel domov. Izjemno utrujenega kolesarja je sprejel ozek krog družine in prijateljev, ki so priznali: "Pred televizijo smo kričali in navijali, čeprav nas ni mogel slišati."