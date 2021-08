Pogačar: Moji naslednji cilji so nastop v Plouayju, na EP in SP ter na jesenskih klasikah

To se je sicer napovedovalo že nekaj časa, predvsem po drugi zmagi na dirki po Franciji ter kasnejšem uspešnem nastopu na olimpijskih igrah v Tokiu, na katerih je 22-letni Tadej Pogačar osvojil bronasto kolajno v cestni preizkušnji. Iz njegove ekipe za odnose z javnostmi so že pred dnevi sporočili, da v petek, 13. avgusta, ob 17.30 zanj pripravljajo sprejem v domači Komendi, start Vuelte pa je le dan kasneje. Za zdaj torej na seznamu za nastop na španski pentlji od Slovencev ostajajo branilec zmage na Vuelti, Primož Roglič (Jumbo-Visma), Jan Tratnik (Bahrain Victorious) in Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Team Emirates, Jan Polanc . Ekipa Jumbo-Visme je danes na družbenih omrežjih potrdila, da se bo Roglič podal po tretjo skupno zmago v Španiji, ob njem pa bodo v ekipi še Američan Sepp Kuss , Belgijec Nathan van Hooydonck ter Nizozemci Robert Gesink , Steven Kruijswijk , Koen Bouwman , Lennard Hofstede in Sam Oomen . Enaintridesetletni Kisovčan je slavil leta 2019, ko je bil tretji Pogačar, lani pa je v napetem zaključku ugnal letošnjega zmagovalca cestne dirke na olimpijskih igrah, Ekvadorca Richarda Carapaza .

Na letošnji Vuelti bo njegov glavni tekmec bržčas zmagovalec Gira, Kolumbijec Egan Bernal. Pogačar pa se bo po počitku po nastopu na olimpijskih igrah v Sloveniji najprej podal na enodnevno dirko po Bretanji (29. 8.) v Plouay. Cilji v zadnjem delu sezone bodo sicer podrejeni predvsem nastopom na evropskem in svetovnem prvenstvu ter jesenskim italijanskim klasikam. Na EP bodo kolesarji nastopali v Trentu v Italiji, in sicer od 8. do 12. septembra, na SP pa v Flandriji v Belgiji, in sicer med 19. in 26. septembrom. Velik cilj zaključka sezone bo za dvakratnega zmagovalca Toura tudi nastop na zadnjem od petih kolesarskih spomenikov na dirki po Lombardiji. Letos je enega že dobil, in sicer konec aprila na dirki Liege–Bastogne–Liege. "Po nekaj izjemnih mesecih in počitku sem znova na kolesu. Z ekipo smo se odločili, da na žalost ne bom nastopil na Vuelti," je na Instagramu sledilcem sporočil Pogačar. "Moji naslednji cilji so nastop v Plouayj, na evropskem in svetovnem prvenstvu ter na jesenskih italijanskih klasikah. Obeta se zanimiv zaključek sezone," je še za konec dodal 22-letnik s Klanca pri Komendi.