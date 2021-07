Pogačar na kronometru še v lov na četrto etapno zmago

Tadej Pogačar je doslej na Touru 2021, kot piše STA, dobil peto etapo, prav tako kronometer ter dve zaporedni gorski etapi v Pirenejih v sredo in četrtek. Poleg treh posamičnih zmag člana ekipe UAE Team Emirates je do dveh etapnih zmag letos prišel tudi Matej Mohorič. Član Bahrain Victorius je zmagal v sedmi in petkovi 19. etapi. V karieri je tako prišel do 14. zmage v poklicnem kolesarstvu, od tega ima etapne zmage tudi na obeh preostalih največjih tritedenskih pentljah. Leta 2017 je dobil sedmo etapo na Vuelti, leto kasneje pa deseto na Giru. Tokrat bo oder 26-letnik iz Podblice po zahtevnem zaključku petkove preizkušnje prepustil najboljšim v vožnji na čas. Tudi Pogačar je med favoriti, startal pa bo kot zadnji. S startne rampe bo krenil natanko ob 17.19. Prvi se bo od Slovencev na pot pognal Luka Mezgec (BikeExchange) ob 14.05, Mohorič pa se bo s 30,8 km dolgo traso spopadel ob 16.19. "Bomo videli. Noge so bile utrujene od zadnje etape dneva. Bomo videli, kako se bom spočil in naspal. Seveda bom dal vse od sebe in poskusil dobiti etapo. Nekajkrat sem si pred Tourom ogledal traso. Je hitra, ampak ne preveč zahtevna. Mi je kar všeč," je v petek organizatorjem dirke po Franciji dejal Pogačar. V skupnem seštevku ima 5:45 minute naskoka pred drugouvrščenim Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) ter 5:51 minute pred tretjim, Ekvadorcem Richardom Carapazom. Oba je zanesljivo ugnal že na prvem kronometru na letošnjem Touru v sredo, 30. junija.