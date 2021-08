Pogačar najbolje plačan v kolesarski karavani

Kolesarski Šampion Tadej Pogačar naj bi bil po poročanju La Gazzetta dello Sport najbolje plačan kolesar na svetu. Dvakratni zmagovalec Toura, naj bi po novem podaljšanju pogodbe z ekipo UAE Team Emirates (v moštvu naj bi ostal vse do leta 2027), imel najvišji zaslužek v profesionalnem pelotonu. Kolesar s Klanca pri Komendi se je bahrajnskemu moštvu pridružil leta 2019, iz Tokia ni odpotoval v domovino, temveč v Združene arabske emirate, kjer so si seveda želeli čimprejšnje podaljšanje pogodbo z našim kolesarskim draguljem.

Pogačar, ki bo prihodnji mesec dopolnil komaj 23 let, trenutno zasluži letno plačo, ki znaša 6 milijonov evrov. Do izteka pogodbe pa bi lahko zaslužil kar 36 milijonov evrov, brez morebitnih bonusov. Naš kolesarski šampion je v letošnji sezoni dosegel že 12 zmag, vključno s tremi etapami Toura ter rumeno majico. Osvojil je tudi majici za najboljšega gorskega kolesarja in z 22 leti tudi za najboljšega mladega kolesarja. Zmagal je še na dirki po Združenih arabskih emiratih, dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, dirki po Sloveniji in kolesarskem spomeniku Liege–Bastogne–Liege. Poleg tega je Sloveniji prikolesaril tudi bronasto medaljo na olimpijskih igrah v Tokiu.