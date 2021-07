Pogačar: Ne bi se branil etapne zmage v rumeni majici, a prvi cilj je biti v rumenem v Parizu

Danes je na Touru drugi prost dan, kolesarji so zaslužen in zelo potreben počitek dobili v Andori, od koder bodo potem v torek nadaljevali preizkušnjo s prvo od treh zahtevnih pirenejskih etap. "Verjetno bo najtežja 17. etapa, lahko pa se tudi jutri kaj dramatičnega zgodi. Če imaš slab dan, je lahko vsaka etapa že odločilna," je na današnji spletni novinarski konferenci svoje ekipe UAE Emirates dejal Tadej Pogačar . Priznal je, da na drugi prost dan že nekoliko čuti vse, kar se je dogajalo v prvih tednih Toura. Utrujen je, ima nekaj opeklin, zaradi vročine je, tako kot vsi, izčrpan. "Počutim se malo utrujenega, vroče je po vseh teh dneh na soncu. Zadnje dni nisem dobro spal, ker smo tako garali. To je zahtevalo svojo ceno. Danes smo se sprostili, uživali v Andori in ta dan počitka bomo dobro izkoristili," pravi Pogačar. Zaradi velike nadmorske višine (1.800 metrov) sicer niso pretiravali s treningi, opravili so le lažjega.

O tem, kaj bo v nedeljo v Parizu, pa nosilec rumene majice še noče razmišljati. "Še ves teden dirkanja je pred nami, še trije dnevi v Pirenejih, zanesljivo bomo utrujeni. Na vsaki veliki dirki se nekaj naučim, po eni strani se tudi veselim Pirenejev kot testa za zadnji teden. Do zdaj sem kolesaril bolj obrambno, ker nisem bil v napadalnem načinu, bomo pa videli, kako se bo odvijalo v tem tednu. Kakorkoli se bo obrnilo, bo to dober Tour," pravi Pogačar. Odgovoril je tudi na vprašanje, če na dirki nič ne trpi, ker nekateri tekmeci že z obrazno mimiko pokažejo, kako naporno je kolesarjenje na Touru: "Vsak trpi na drugačen način. Na obrazu jaz tega ne pokažem, nimam nekih grimas, a tudi jaz trpim. Ni videti, da je težko, lahko pa povem, da je."

Na letošnji dirki ima za zdaj v rokah vse, kar si lahko želi. Veliko prednost, dobro ekipo, ki odlično nadzoruje tekmece, njen prvi člen pa ne izgublja moči po nepotrebnem. Morda ostaja le še en izziv, da bi kot nosilec rumene majice dobil etapo. A Pogačar ostaja realist: "To ni moja prioriteta. Tu je 150 ljudi, ki želijo dobiti etapo, zato je zelo težko. Branil se je ne bi, ne bom pa slabe volje, če je ne bo. Prvi cilj je biti v rumenem v Parizu. Moji cilji so jasni, da ne izgubim nič proti ostalim, ali pa minimalno." Na vprašanje o Parizu pa je diplomatsko odgovoril: "Vsak dan je bližje, vsak dan je malo lažje in več motivacije. Dan za dnem smo bližje in komaj čakam, da bomo še bližje." Po nedeljski etapi ima Pogačar skupno spet večjo prednost. Kolumbijec Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) zaostaja 5:18 minute, tretji Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ima 5:32 minute zaostanka za slovenskim asom, še sekundo več pa zaostaja Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). V torek bo na vrsti prva od treh težkih pirenejskih etap, razgibana 16. preizkušnja od El Pas de la Case do Saint-Gaudensa, dolga 169 km, ki ima štiri kategorizirane vzpone.

Pogačar odgovarjal tudi na vprašanja o dopingu

"Nisem jezen," je dejal vodilni na Touru in dodal, da povsem razume vprašanja o svojih predstavah na dirki, kjer vodi več kot pet minut pred prvim zasledovalcem. Nazadnje je imel tako prednost teden dni pred koncem Toura leta 2000 legendarni Američan Lance Armstrong, ki pa so mu kasneje dokazali zlorabo prepovedanih sredstev. "Vprašanja so neprijetna, saj zgodovina kolesarstva ni bila rožnata. Zato moramo ta vprašanja razumeti. A odgovorov na to nisem pripravil. Veliko raje sedim na kolesu in dirkam. Lahko vam le zagotovim, da prihajam iz dobre družine, kjer so me pošteno vzgojili," je na to temo na spletni novinarski konferenci svoje ekipe dejal 22-letni Slovenec.

Mladi slovenski kolesarski as je še enkrat tudi potrdil, da ne namerava objaviti podrobnosti svojega biološkega potnega lista in krvnih testov. "Če deliš te podatke z javnostjo, to lahko vpliva na taktiko. Tekmici vidijo, kje je tvoj limit in kje si ranljiv," je odločitev pojasnil kolesar iz Klanca pri Komendi. V resnici pa je popolnoma osredotočen le na dirkanje. "Veselim se naslednjih etap v Pirenejih, kjer bom dokazoval svojo formo." Priznal pa je, da je v drugem tednu vozil nekoliko bolj defenzivno in branil prednost, namesto da bi tvegal z napadi. "Previdno. Zadostuje en slab dan. Ne ve se, katera etapa je lahko odločilna," je še dejal kolesar.