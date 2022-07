Pogačar ne bo nastopil na Vuelti

Spomnimo, Tadej Pogačar je v letih 2020 in 2021 pisal zgodovino kot prvi slovenski zmagovalec na največji od treh tritedenskih preizkušenj. Še pred tem je kot prvi zmagovalec leta 2019 na vrhu stopničk na Vuelti poziral Primož Roglič, ki je nato tudi v naslednjih dveh letih osvojil špansko pentljo. Prav lahko se zgodi, da letos v Španiji ne bo nobenega od slovenskih kolesarskih šampionov. Pogačar je že potrdil, da na Vuelti ne bo nastopil in se bo posvetil pripravam na svetovno prvenstvo in enodnevnim klasikam, Roglič pa še ni uradno povedal, če bo letos v Španiji branil lovoriko. Vuelta pa bo letos tik pred morebitnim izenačenjem rekorda štirih zmag bržčas ostala neuresničen sen. Po medijskih zapisih sodeč pa bi dve nalomljeni vretenci lahko ogrozili tudi Rogličev zaključek sezone z italijanskimi klasikami in SP v Avstraliji.