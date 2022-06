Pogačar: Ni mi težko ugoditi navijačem. Nekoč sem lovil Cavendisha za avtogram

Tadej Pogačar ni le prvi zvezdnik kolesarske dirke po Sloveniji. Je brez dvoma najbolj oblegan s strani mladcev, ki po prvi etapi niso mirno zaspali. Bogatejši so za podpis, fotografijo, sebek številke ena svetovnega kolesarstva. In mladeniču s Klanca pri Komendi ni prav nič težko ...

Tadej Pogačar je pričakovano najbolj oblegan posameznik na dirki. A kot sam pravi, mu ni težko deliti avtograme ...

"Tadej, Pogačar, Pogi ..." Besede, ki jih slišimo na vsakem koraku dirke po Sloveniji. Staro in mlado, otroci, skupine, ki jih vzgojiteljice vrtcev pripeljejo na prizorišče bodisi starta bodisi cilja etape. Že dan pred dirko je bilo največ radovednežev pred in za avtobusom ekipe Združenih arabskih Emiratov.

Prvo etapo od petih je dobil Poljak Rafal Majka, ki je skupaj s Pogačarjem in s še enim Slovencem Domnom Novakom (Bahrain Victorious) narekoval tempo zadnjih 60 km, na koncu pa v troboju izvedel uspešen ciljni napad in zmagal z dvema sekundama razlike.

Pa pred hotelom v katerem so bivale ekipe. Kolesarske poznavalce zanimajo predvsem slovenski udeleženci slovenske pentlje in zvezdniki posameznih zasedb. Denimo Dylan Gronewegen (BikeExchange Jayco), Tim Merlier (Alpecin – Fenix). A nihče jih ne zanima tako zelo kot Tadej Pogačar. Status, ki si ga je priljubljeni Pogi prigaral z neverjetnim pečatom, ki ga pušča na cesti, na največjih dirkah na svetu. Podpisani bidoni, podpis, na majico, kapo, fotografiranje. Mladenič s Klanca pri Komendi jim vselej ustreže. To so priznali tudi hotelirji, ki so gostili "Emirate". "Rekel bi, da je v lobiju mrgolelo vseh željnih trenutka v bližini Pogačarja. Zavedamo se, kakšen zvezdnik je, a zdaj smo videli tudi, kako preprost je. Vsem je ustregel," so nam zaupali v hotelu, kjer je bival z ekipo: "Povsem nezahteven. Veseli nas, da gre za velikega šampiona, a še večjega človeka. Navdušeni smo bili."

Tadej Pogačar v družbi Mateja Mohoriča

A nihče, kot najmlajši. Prepričan sem, kot avtor besedila, da so tisti, ki so težko zaspali, prevladali nad tistimi, ki so v posteljo legli pravočasno. Uresničile so se jim sanje. Imajo nekaj, kar drugi nimajo, bogatejši za podpis najboljšega so. Od včeraj. In danes so na Ptuju rojeni novi srečneži. "Zelo jih razumem. Sam nisem bil nič drugačen, kot ti otroci. Tudi sam sem si zelo želel avtograma največjih zvezd. Denimo Marka Cavendisha," ki se mu je približal pred leti ravno na dirki po Sloveniji, minulo sezono pa s sprintersko legendo na dirki po Franciji, v Carcassonu, rumeno majico zamenjal za zeleno. In to ravno ob izenačitvi Cavendisevega rekorda.