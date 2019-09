Pogačar: Nikomur ne bi bilo po godu 300 kilometrov v dežju, meni pa bi bilo to bolje

Primož Roglič, Jan Tratnik in Tadej Pogačar so v Angliji že en teden, saj sta slednja v nedeljo, prvi dan SP, nastopila v mešani štafeti reprezentanc v vožnji na čas, Roglič in Tratnik v sredo še na posamičnem kronometru. Trojica je dobila družbo Mateja Mohoriča, Luke Pibernika, Grege Boleta, Jana Polanca in Davida Pera v četrtek. V sproščenem vzdušju zdaj pričakujejo nedeljsko cestno dirko. Ta bo dolga 284 kilometrov, polna tehničnih odsekov, vzponov in spustov ter zavojev. Bržčas bo podobna spomladanskim klasikam. Enodnevne dirke sicer slovenskim kolesarjem niso nikoli odgovarjale, a je Mohorič letos nakazal, da bi lahko bil tekmovalec za klasike. Nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani je bil peti na spomladi na klasiki Milano-San Remo, aktiven je bil tudi na belgijskih klasikah, zato bo bržčas on kolesar, na katerega bo stavil Andrej Hauptman . "Ne štejem se v ožji krog favoritov. Zadovoljen sem s pripravljenostjo. Po dirki po Poljski sem se popolnoma osredotočil na cestno dirko na SP. Na zadnjih dveh pripravljalnih dirkah v Kanadi sem bil razočaran nad rezultatom. Vseeno zaupam vase, v svoje treninge, svoje žrtve, ki sem jih naredil, da sem tu. Verjamem, da bo v nedeljo drugače," si želi Mohorič.

Štiriindvajsetletnik pravi, da bo treba biti celotno dirko pozoren in spremljati dogajanje, hkrati pa imeti srečo in občutek, kdaj slediti kakšni od napadalnih akcij. "Treba bo poznati tudi tekmece in imeti srečo," je dodal. V ožji krog favoritov sodijo Nizozemec Mathieu van der Poel, Slovak Peter Sagan, Francoz Julian Alaphilippe ter Belgijca Greg van Avermaet inPhilippe Gilbert. As v rokavu Slovenije bi lahko bil mladi Tadej Pogačar, ki je spomladi na klasiki Liege-Bastogne-Liege pokazal, da ima potencial za enodnevne dirke. V njegov prid bi lahko bilo tudi vreme, saj je napovedan dež in nič kaj visoke temperature. "Že kar nekaj časa sem tu, imel sem čas, da se privadim na okolje, vreme. Pogledal sem traso. Priprave so v redu, ne glede na to, da je bilo po Vuelti naporno. Če bo v nedeljo dober dan, zna biti zame dober dan. Nikomur ne bi bilo po godu 300 kilometrov v dežju, meni pa bi bilo to bolje. O vlogah še nismo govorili. Tisti, ki bo najmočnejši, za tistega se bomo postavili v vrsto," je dejal 21-letni Pogačar.

Manjše vprašanje je, v kakšni formi bo v nedeljo Roglič. Zmagovalec dirke po Španiji je po sredinem kronometru tarnal nad bolečino v zadnjični mišici in je za nekaj ur celo postavil pod vprašaj nedeljsko dirko. A je po prespani noči že imel v mislih dirko v družbi reprezentančnih prijateljev. "Bolečine še imam. Bilo pa je že huje in sem vseeno nastopal. Dobro vzdušje je dobrodošlo. Luštno je biti tu. Vsi uživamo in to je pomembno. Bo spomladanska klasika, a nobene v življenju še nisem vozil. Bomo videli, kako bo šlo. Želim pomagati ekipi, da naredimo, kar bomo lahko," je razmišljal Roglič.