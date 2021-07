Pogačar: Nisem pripravljen, govoril bom iz srca

Že drugič v zadnjem letu je na Elizejskih poljanah odmevala slovenska Zdravljica. Tadej Pogačar se je v prvih odzivih z zmagovalnega odra pošalil, da bi že lani moral spisati govor, pa ga ni znal, ravno zaradi tega se je tudi letos odločil, da bo govoril iz srca. Čestitke so poleg družine in prijateljev prispele tudi od drugod.

"Moram reči, da biti v rumeni ni lahko, ampak je zelo lepo. Po prvem tednu sem vzel rumeno majico, kar pomeni dva tedna več medijskih obveznosti. Vzame ti dragocen čas, ampak vseeno sem užival v teh dveh tednih in to naredi vse skupaj lažje," je po koncu današnje etape dejal dvakratni zmagovalec Toura Tadej Pogačar. "To je nekaj neverjetnega. Ne vem, kako bi opisal. Že lani je bilo tako, četudi je letos čisto drugače. To je nek drug svet. Ne znam razložiti, kako je drugače, letos je bilo to še nekaj bolj posebnega. Uživam v vsakem trenutku," je besede iskal 22-letnik s Klanca pri Komendi. Tudi svoji domači vasi je namenil nekaj besed, potem ko je slišal, kako so vsak dan stiskali pesti za svojega sovaščana. "Hvala vsem Komendčanom, res sem presrečen, da sem odraščal v Komendi. Res je lepa vas, vedno vlada dobro vzdušje. Hvala vsem, ki so navijali zame, ampak sploh Komendčanom." Zahvalil se je tudi vsem, ki so ga podpirali, stali ob strani in mu svetovali, odkar se je začel ukvarjati s športom.

"Lani bi moral spisati govor za prvo zmago na Touru, ampak ga nisem znal. Zato sem se tudi letos odločil, da bom govoril iz srca. Zares hvala vsem, da ste prišli sem in nas podprli v teh treh tednih. Zahvalil bi se tudi francoskemu občinstvu in navijačem z vsega sveta. Fantastično je bilo dirkati na letošnji trasi Toura," je v prvi izjavi z odra za zmagovalce na Elizejskih poljanah dejal Pogačar. "Po lanski sezoni smo sem prišli z izjemno ekipo UAE Team Emirates in res ne morem opisati, kako vesel sem, da sem del te družine. Kar topi se mi srce. Z mano so bili vsak dan. Vse leto smo se pripravljali na Tour. Zelo sem vesel in v čast mi je biti del te ekipe in popotovanja. Ne bom pa jokal," je še dodal.

"To je bilo zahtevno leto zaradi covida-19 in res upam, da bomo naslednje leto tukaj brez mask. Moram se zahvaliti tudi organizatorjem, ki so opravili odlično delo z mehurčki, da smo lahko tukaj zdravi in varni. Seveda ne smem pozabiti svoje družine, ki je tukaj z mano, tako kot tudi punca in prijatelji. Upam, da sem povedal dovolj. Sem super zadovoljen," je še pristavil, ko ga je na Elizejskih poljanah poleg družine spremljala v rumeno odeta partnerka Urška Žigart, sicer profesionalna kolesarka ženske ekipe BikeExchange.

