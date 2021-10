Pogačar: Sprinti, bočni veter, kocke, kratki, dolgi in strmi vzponi. To bo res popoln Tour

Predstavitev dirke sta z zanimanjem spremljala tudi slovenska asa, branilec zadnjih dveh naslovov Tadej Pogačar – ta je bil prisoten tudi na samem dogodku – in Primož Roglič, ki bosta zagotovo med favoriti dirke. "Gre za dobro traso, zanimiva je od prve do zadnje etape. Sprinti, bočni veter, kocke, kratki, dolgi in strmi vzponi. To bo res popoln Tour," je uvodoma v izjavi za organizatorje dirke ASO dejal Pogačar. V lanski sezoni je 23-letni slovenski kolesar z vzponom na La Planche des Belles Filles tlakoval pot do prve skupne zmage po sijajni predstavi v vožnji na čas, prihodnje leto pa ga v sedmi etapi čaka še daljši, sedem kilometrov dolg ciljni vzpon s povprečnim naklonom skoraj 9 % in zaključnim makadamskim odsekom. "Na Planche des Belles Filles sem že zmagal. Gre za zahtevno sedmo etapo, marsikaj se lahko zgodi. Bo pa ta etapa na vrsti daleč od cilja. Na ta vzpon imam lepe spomine in komaj čakam, da ga spet prekolesarim," je spomine na predzadnjo etapo Toura 2020 strnil slovenski as.