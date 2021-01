Pogačar po dvoboju z Rogličem prvič na kronometrsko kolo

Dvaindvajsetletni kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo sezono 2021 skupaj z novima moštvenima kolegoma, Poljakom Rafalom Majkoin Švicarjem Marcom Hirschijem, začel ravno v Združenih arabskih emiratih, kot je njegovo moštvo UAE Team Emirates objavilo pred tednom dni. Na dirki so za zdaj nastop potrdili lanski zmagovalec BritanecAdam Yates(INEOS Grenadiers), njegov rojak Christopher Frooome(Israel Start-up Nation) ter Američan Sepp Kuss(Jumbo-Visma) in Kolumbijec Sergio Higuita(EF Education-Nippo).

Letošnja dirka bo v primerjavi s prvima izdajama po združitvi preizkušenj po Dubaju in Abu Dabiju nekoliko drugačna, saj se bodo kolesarji spopadli s posamičnim kronometrom v drugi etapi. Ta bo dolg 13 kilometrov in bo pred dnevoma z gorskim ciljem v tretji in peti etapi postregel s prvimi razlikami med favoriti za rdečo majico oziroma končno zmago. Prvi favorit v drugi etapi bo zagotovo Italijan Filippo Ganna(INEOS Grenadiers), svetovni prvak v tej disciplini, veliko oči pa bo uprtih tudi v Pogačarja.