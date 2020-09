Pogačar po etapni zmagi: Primož je trenutno v veliki prednosti

"Ekipno je bila tokrat Jumbo-Visma občutno premočna. Zato ni bilo smisla, da bi pretirano napadal. Videli ste sami, kako zahtevna etapa je bila to. Nekateri favoriti so odpovedali (Egan Bernal, op. p.), drugi pa smo uspeli ohraniti ritem do konca in se veseliti novega vrhunskega dosežka," je po izjemni predstavi v zaključku dejal Tadej Pogačar, ki teden dni pred koncem letošnje Dirke po Franciji ne želi prehitevati z napovedmi o končnem razpletu.

"Načrt je, da poskusimo z napadom na končno zmago, a trenutno se zdi Primož (Roglič, op. p.) nepremagljiv. Tako kot se je tokrat zlomil Bernal, se lahko nekaj podobnega že na naslednji etapi pripeti meni ali Primožu. Do konca Toura je še veliko zahtevnih preizkušenj, zato je težko napovedati, kaj se še lahko zgodi," je dodal trenutno drugouvrščeni v skupnem seštevku Toura.