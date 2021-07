Pogačar po končanem Touru misli že usmeril na prihajajoče OI

Leta 2020 je Tadej Pogačar z vsega 21 leti postal drugi najmlajši zmagovalec Toura po Francozu Henriju Cornetu, ki je leta 1904 na turneji po Franciji zmagal pri 19 letih. Letos je mladenič s Klanca pri Komendi ta uspeh samo še nadgradil. Kljub neomejeni količini vzdržljivosti ter duševne moči je Pogačar na kolesu predvsem užival, čeprav je bilo včasih tudi zelo naporno oziroma boleče. "Ne maram primerjav, ker je vsak kolesar edinstven s svojo osebnostjo in vsem. Ne štejem se za šefa. Tu smo, da dirkamo in uživamo. Karkoli pride, pride, ampak ne bi se rad primerjal z nekom drugim," je dejal Tadej po eni izmed etap na Touru. Kot enega izmed vrhuncev svoje turneje je Pogačar izpostavil tudi srečanje z Allanom Peiperjem in tako povedal: "Allana sem prvič spoznal pred tremi leti na treningu in z njim sem opravil prvo dirko v Avstraliji, kar je bila res odlična izkušnja, nikoli je ne bom pozabil!" Izpostavil je, da gre za prijetno osebo, ki je seveda tudi super športni direktor, vse od takrat pa imata zares dobre odnose. "Veliko me je naučil, več o življenju kot o kolesarjenju," je še dejal Pogačar. Da so mu tako kolesarske kot tudi življenjske modrosti vsekakor koristile, je ponovno dokazal že v letošnjem kolesarskem letu.