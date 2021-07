Pogačar po novi (zgodovinski) etapni zmagi: Zame je to kot igra

"To je neverjetno. Po včerajšnjem dnevu (sreda, op. p.) niti ne vem ... Počutil sem se dobro in res sem zadovoljen z etapno zmago. Zame je to kot igra, že odkar sem se prvič usedel na kolo in uživam v tej igri," je Tadej Pogačar odgovoril na vprašanje predstavnika organizatorjev Toura o tem, da je vse skupaj zanj videti kot igra.

Slovenski kolesarski as je kasneje ocenil, da je skupna zmaga zdaj že 50-odstotno v njegovih rokah, a opozoril, da ostajajo še trije dnevi. "Ampak videti je kar dobro," je vseeno priznal Pogačar in pokomentiral še četrtkovo dogajanje v 18. etapi: "Bilo je zelo težko. Že na Tourmalet je bil ritem zelo močan, tako da sem lahko le sledil kolesu pred sabo. V tistih trenutkih ne razmišljaš kaj veliko, pozabiš na vse in si osredotočen na vožnjo. Na zadnjem klancu pa sem šel do maksimuma, meje."