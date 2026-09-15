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Pogačar po Vuelti ostaja številka 1, skok za Rogliča in Omrzela

Montreux, 15. 09. 2026 10.24 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar, ki je zaradi padca predčasno odstopil z dirke po Španiji, tudi po koncu Vuelte ostaja trdno vodilni na svetovni lestvici mednarodne zveze Uci. Kar nekaj mest sta po španski pentlji pridobila oba Slovenca, ki sta končala med deseterico, Primož Roglič in Jakob Omrzel, kot tudi domači zmagovalec Enric Mas.

Jakob Omrzel
Jakob Omrzel
FOTO: Profimedia

Tadej Pogačar ima na vrhu svetovne lestvice 11.676 točk in krepko vodi pred Belgijcem Remcom Evenepoelom, ki je zaostanek nekoliko nadoknadil z zmago na veliki nagradi Quebeca minuli konec tedna in je pri 7921 točkah. 

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Tretji je Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Emirates-XRG, Mehičan Isaac Del Toro, ki je v nedeljo dobil drugo VN po kanadskih cestah v Montrealu, s 6576 točkami. Mehičan je za zmago v sprintu dvojice ugnal Francoza Paula Seixasa, na lestvici po novem četrtega kolesarja sveta, ki ima 5038 točk.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Na peto mesto je nazadoval danski as Jonas Vingegaard (4160 točk), ki je zaradi padca na dirki po Franciji predčasno končal sezono. Zmagovalec Vuelte Enric Mas (2153) je medtem pridobil kar 225 mest in je na 24. mestu. Nekaj mest sta pridobila tudi Primož Roglič in Jakob Omrzel. Šestintridesetletni Roglič je po drugem mestu na Vuelti pridobil 56 mest in je po novem 22. kolesar sveta z 2214 točkami. Mladi Omrzel, ki je špansko pentljo končal na sedmem mestu, pa je skočil za 114 mest na 80. (1066 točk).

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Po lestvici je za 77 mest nazadoval Matej Mohorič (466), ki je zdaj 207., Matevž Govekar (263) pa je napredoval za 52 mest na 367. Med državami v seštevku najboljših osmih kolesarjev je Slovenija pridobila eno mesto in je tretja na svetu (16.277). Prehitela je Dansko (14.859), pred njo pa sta le Belgija (23.813) in Francija (19.663).

Urška Žigart
Urška Žigart
FOTO: Profimedia

V ženski konkurenci krepko vodi Nizozemka Demi Vollering (8835), ki je povečala naskok. Druga je Španka Paula Blasi (5452), tretja pa še ena Nizozemka Lorena Wiebes (5192). Od Slovenk je najboljša Urška Žigart (1076), ki pa je po padcu v Franciji na dirki Faun Tour bržkone že končala sezono. Med najboljšo štiristoterico kolesark je na 122. mestu še Nika Bobnar (406).

Razlagalnik

Mednarodna kolesarska zveza, s sedežem v Švici, je krovna organizacija za kolesarski šport na svetovni ravni. Ustanovljena je bila leta 1900 in je odgovorna za nadzor nad profesionalnim kolesarstvom, vključno z določanjem pravil, organizacijo svetovnih prvenstev in upravljanjem uradnih lestvic, ki merijo uspešnost kolesarjev skozi celotno sezono.

Vrhunec profesionalnega cestnega kolesarstva predstavljajo tri najprestižnejše etapne dirke, znane kot 'Grand Tours': Dirka po Franciji (Tour de France), Dirka po Italiji (Giro d'Italia) in Dirka po Španiji (Vuelta a España). Vsaka od teh dirk traja tri tedne in vključuje zahtevne gorske etape, kronometre ter ravninske sprinterske preizkušnje, kar od kolesarjev zahteva izjemno fizično pripravljenost in taktično zrelost.

Izraz 'španska pentlja' je pogost slovenski novinarski sinonim za dirko po Španiji oziroma Vuelto. Ime izhaja iz dejstva, da se trasa etapne dirke vije po državi kot pentlja, saj se začne in konča na različnih lokacijah, pogosto pa se krog zaključi v prestolnici Madridu. Ta termin se uporablja za ustvarjanje bolj slikovitega opisa dolge in naporne poti, ki jo kolesarji opravijo v treh tednih tekmovanja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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