V Emiratih spet veselo: Pogačar podaljšal do leta 2026

Pogačar (na fotografiji) je novo sezono začel z zmago na dirki po ZAE in podaljšanjem pogodbe.

Da imajo v ekipi UAE Team Emirates razlog za "dvojno slavje", so pri ekipi Tadeja Pogačarja zapisali tudi v izjavi za javnost, v kateri so potrdili, da je slovenski zvezdnik podaljšal pogodbo do (vsaj) leta 2026.

"V tej ekipi se počutim kot doma: posebno vzdušje vlada med vodstvom, kolesarji in ostalimi sodelavci, v takšnem okolju pa je lepo biti,"je dejal Pogačar. "Ekipa mi izkazuje veliko zaupanja, za kar sem hvaležen. Trdo delam, da to pokažem med nastopi ob boku moštvenih kolegov. Upam, da bomo lahko skupaj imeli še več uspešnih sezon v letih, ki so pred nami."