Pogačar z eno najdaljših pogodb v zgodovini kolesarstva

Kot so zapisali na spletni strani kluba, sta UAE Team Emirates in Tadej Pogačar sklenila eno najdaljših pogodb v zgodovini profesionalnega kolesarstva. Kolesar s Klanca pri Komendi, ki se je bahrajnskemu moštvu pridružil leta 2019, je namreč obstoječo pogodbo podaljšal vse do leta 2027. Sicer je neverjetni slovenski kolesar navdušil na letošnji dirki po Franciji, ko je ubranil naslov in rumeno majico z lanskega Toura. V dresu moštva UAE je zmagal na 29 profesionalnih dirkah, vključno z dvema Touroma in tudi zmago na dirki Liege–Bastogne–Liege.

Kot omenjeno, je na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiu v slovenskem dresu osvojil bronasto odličje. Pogačar iz Tokia ni odpotoval v domovino, temveč v Združene arabske emirate. Srečal se je s predsednikom kluba, ki mu je čestital za osvojeno olimpijsko odličje, nato pa je sledil dogovor o novi pogodbi. Po neuradnih podatkih je bil Pogačar že do sedaj med najbolje plačanimi kolesarji v svetu profesionalnega kolesarstva z letno plačo petih milijonov evrov. Stara pogodba je veljala do leta 2026 (podaljšal jo je letos marca), nova pa naj bi bila za 30 odstotkov finančno "težja" od prejšnje.

"Res sem vesel, da lahko svojo prihodnost zaupam ekipi in ostanem tukaj naslednja leta. Tukaj se počutim kot doma, smo kot velika družina. Ta ekipa mi zelo ustreza in na srečo lahko rečem, da nisem našel le kolegov, ampak tudi prijatelje. Navdušen sem nad tem, kaj se bo zgodilo v prihodnjih letih, in tem, kaj bodo prinesla, upam, da še več uspeha zame in za ekipo. Upam, da navdihujemo veliko otrok za vožnjo s kolesom," je ob podpisu pogodbe povedal Pogačar.

"Za prihodnost smo oblikovali ekipo mladih talentov in Tadej je že od začetka sestavni del tega procesa. Videli smo, kako je iz najstnika postal mladenič, kar je dosegel, je bilo fantastično. Ne navdihuje le svojih sotekmovalcev, ampak celotno novo generacijo mladih kolesarjev v ZAE in po vsem svetu," pa je dejal direktor moštva Mauro Gianetti.