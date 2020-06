Pogačar: Premagati prvega kolesarja sveta je nekaj posebnega

"Recimo, da je (izid, op. a.) zdaj 1:1. Kapo dol, Primožu in čestitke. Res je dober kolesar. V čast mi je, da lahko dirkam z njim, proti njemu in ga kdaj tudi premagam. Res bi lahko rekli, da je bil nov kolesarski praznik. Bilo je ogromno ljudi, res lepo je bilo voziti, ko toliko ljudi navija ob progi. Res super za kolesarstvo. Glede na trenutno situacijo je bilo to vse, kar sem lahko naredil. Tudi na Touru bomo verjetno menjali kolesa, tako da je bil to dober trening. Dal sem vse od sebe. Vedno bom dal vse od sebe in res sem zadovoljen,"je še dodal kolesar, ki se v vseh pogledih močno približuje zmagovalcu lanske dirke po Španiji.

Roglič: Optimistično gledam naprej

Primož Roglič, ki je nastopil v barvah svoje ekipe Jumbo-Visma, ni bil preveč razočaran. Priznal je, da je v zaključku malce bolj "trpel" in da se je poznal dolg premor. Prav tako ni želel iskati izgovorov zaradi izgubljenih sekund ob menjavi kolesa.

"Ni bilo slabo. Nek start je. Vse čestitke danes Tadeju. Bil je najmočnejši in je zasluženo zmagal. Sam lahko optimistično gledam naprej in počasi začnem s pripravami na dirke,"je povedal Roglič. "Rekel bi, da sem izgubljal po celi trasi, saj se nisem najbolje počutil. Težko se je spet privaditi na tekmovalni ritem. To je bila prava preizkušnja. Če v zadnjih dveh mesecih nisem naredil niti enega intervala daljšega od štirih minut, je bilo tole kar 'lušten' zalogaj za opraviti. Šel sem na polno, potem pa malce bolj trpel do konca. Po vojni je lahko razglabljati, kako in kaj storiti z menjavo kolesa. Ampak dejstvo je, da če bi bil močnejši in bi bolj pritiskal na pedala, bi se izšlo meni v prid.

Polanc: Kar bi bilo več, bi bilo že presenečenje

Jan Polanc, ki bo na letošnji dirki po Franciji eden glavnih zaveznikov Pogačarja v ekipi UAE, je bil prav tako zadovoljen, tako zaradi lastne predstave kot zaradi zmage moštvenega kolega.

"Počutil sem se v redu in postavil svoj tempo in končal tako, kot sem načrtoval. Najbolj realno je bilo, da posežem po tretjem mestu, kar bi bilo več, bi bilo že presenečenje. Moj cilj sem izpolnil, zadovoljen pa sem, da je uspelo Tadeju, ki je del naše ekipe in je s tem vse izpadlo tako dobro,"je dejal Polanc.

Žigartova z nestrpnostjo odštevala sekunde

Veliko pozornosti je bila deležna tudi zmagovalka dirke članic,Urška Žigart, sicer srčna izbranka zmagovalca v moški konkurenci Tadeja Pogačarja. Članica ekipe Ale BTC Ljubljana je priznala, da je z napetostjo spremljala razplet pri moških, kjer je Pogačar tokrat slavil sladko zmago.

"Dneva forma je bila, šlo je, vseeno pa bi bilo dobro, če bi bile še ostale punce na startu, da bi se lahko primerjale. Tako pa bodo mednarodne tekme pokazale, kje smo," je STAcitiral Žigartovo, ki je priznala, da je z napetostjo spremljala razplet dirke članov. "Bila sem živčna zaradi Tadeja. Na koncu sem odštevala sekunde in se je izšlo. Po Krvavcu ni bil siten, ampak je dejal, da je najboljši zmagal. Vseeno je računal, da bo danes on najmočnejši,"je razkrila.