Pogačar prepričljivo najboljši športnik v izboru Marce

Na tretje mesto med najboljšimi mednarodnimi športniki je Marca uvrstila Jannika Sinnerja z dobrimi šestimi odstotki glasov. Pri dekletih je tenisačica Arina Sabalenka (36,12 %) prehitela plavalko Summer McIntosh (27,37 %) in tekačico na dolge proge Beatrice Chebet (12,25 %).
Najboljša španska športnika sta Carlos Alcaraz (44,37 %) in Marc Marquez (21,5 %), najboljši športnici pa atletinja Maria Perez (63,62 %) in nogometašica Aitana Bonmati (18,12 %).
Od Slovenk je na lestvici 100 najboljših športnic še Janja Garnbret na sedmem mestu s tremi odstotki glasov.
Med mednarodnimi ekipami je prvo mesto zasedlo moštvo Tadeja Pogačarja, UAE Emirates (29,37 %), drugi je nogometni klub PSG (18,25 %) in tretja evropska golf reprezentanca za Ryderjev pokal (15,87 %).
