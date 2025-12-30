Naslovnica
Pogačar prepričljivo najboljši športnik v izboru Marce

Madrid, 30. 12. 2025 15.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Pogačarjev izziv 2025: 'S klanca v klanc'

Bralci španskega športnega časnika Marca so z naskokom izbrali Tadeja Pogačarja kot najboljšega športnika 2025. Slovenski šampion je dobil dobrih 52 % glasov, skakalec s palico Armando Duplantis, ki je na vrhu večine drugih anket in izborov, pa je prejel manj kot 30 %.

Na tretje mesto med najboljšimi mednarodnimi športniki je Marca uvrstila Jannika Sinnerja z dobrimi šestimi odstotki glasov. Pri dekletih je tenisačica Arina Sabalenka (36,12 %) prehitela plavalko Summer McIntosh (27,37 %) in tekačico na dolge proge Beatrice Chebet (12,25 %).

Najboljša španska športnika sta Carlos Alcaraz (44,37 %) in Marc Marquez (21,5 %), najboljši športnici pa atletinja Maria Perez (63,62 %) in nogometašica Aitana Bonmati (18,12 %).

Od Slovenk je na lestvici 100 najboljših športnic še Janja Garnbret na sedmem mestu s tremi odstotki glasov.

Med mednarodnimi ekipami je prvo mesto zasedlo moštvo Tadeja Pogačarja, UAE Emirates (29,37 %), drugi je nogometni klub PSG (18,25 %) in tretja evropska golf reprezentanca za Ryderjev pokal (15,87 %).

kolesarstvo pogačar marca

