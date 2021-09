Pogačar prva slovenska zvezda na EP

Tadej Pogačar je eden izmed 24 kolesarjev, ki bodo nastopili na EP, so sporočili s Kolesarske zveze Slovenije. Na seznamu ni zmagovalca nedavne dirke po Španiji Primoža Rogliča , ki se bo po Vuelti posvetil počitku in izpustil tudi svetovno prvenstvo v Flandriji. V Italiji ne bodo nastopili niti preostali trije Slovenci na Vuelti, Jan Polanc , Jan Tratnik in Luka Mezgec .

Trojni spored za Pogačarja, začetek v sredo

Že v sredo ga čaka prvi nastop v Trentu, ko se bo z Anžetom Skokom ter Nikom Čemažarjem predstavil na mešani ekipni vožnji na čas. V sklopu tega tekmovanja bodo nastopile še tri Slovenke, in sicer Eugenia Bujak, Urša Pintar in Urška Žigart.

Preizkušnja bo na sporedu ob 14.30, tako moški kot ženski del ekipe pa bo moral prevoziti ravninsko 22,4 km dolgo traso okoli Trenta. EP bodo odprli mladinci in mladinke v vožnji na čas. Ob 9.15 bosta slovenske barve zastopali Nika Bobnar in Pija Galof, uro in pol kasneje pa pri mladincih Jaka Špoljar.

Lov na 12. kolajno

Vseh najboljših v Trentu ne bo, končna sestava ekip pa bo znana dan pred EP. Je pa jasno, da bosta Belgijce zastopala Remco Evenepoel in Philippe Gilbert, pri Italijanih bo cela vrsta odličnih kolesarjev, kot so Andrea Bagioli, Matteo Trentin, Diego Ulissi, Sonny Colbrelli in Filippo Ganna.

Pri Francozih bo na startu Benoit Cosnefroy, zmagovalec klasike po Bretanji in eden favoritov za naslov. Slovaške barve bo zastopal Peter Sagan, pri Nizozemcih pa bo veliko odvisno od Baukeja Molleme in Nikija Terpstre. Pri Portugalcih bo glavni adut Joao Almeida. Močna bo tudi švicarska zasedba z Marcom Hirschijem in Ginom Mäderjem, pri Nemcih pa bo na startu Simon Geschke.

Slovensko člansko reprezentanco bodo v Trentu vodili Marko Polanc, Gorazd Štangelj in Andrej Cimprič, potem ko donedavni selektor Andrej Hauptman ni podaljšal pogodbe s kolesarsko zvezo.