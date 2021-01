Pogačar razveselil privržence: tekmoval bo tako na Touru kot Vuelti

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo po informacijah moštva UAE Team Emirates letos dirkal tako na Touru kot Vuelti, so zapisali na spletni strani njegove ekipe. 22-letnik s Klanca pri Komendi bo letos v prvi vrsti branil naslov na dirki po Franciji, potem ko je lani na poti do Pariza ugnal rojaka Primoža Rogliča.

icon-expand Pogačar bo branil zmago na Touru. FOTO: AP UAE Team Emirates so sporočili imena treh kapetanov za vse tri tritedenske preizkušnje v letu 2021. Na Giru bodo v tej vlogi nastopili Italijan Davide Formolo, Američan Brandon McNulty ter sprinter, Kolumbijec Fernando Gaviria. V pomoč tudi Hirschi

Na Touru bodo v vlogi vodij nastopili Pogačar, tam bosta tudi novi član ekipe, Švicar Marc Hirschi ter norveški sprinter Alexander Kristoff. Na španski pentlji bo prav tako kapetan Pogačar, ki mu bosta ob strani stala Španec David De La Cruz in italijanski sprinterMatteo Trentin. Glavni cilj Pogačarja ostaja ubranitev zmage na francoski pentlji, ki bo letos med 26. junijem in 18. julijem. Teden dni kasneje bodo na vrsti še kolesarske preizkušnje na olimpijskih igrah v Tokiu. Giro bo letos na sporedu med 8. in 30. majem in naj bi potekal tudi na slovenskih tleh, Vuelta pa med 14. avgustom in 5. septembrom, če bo obveljal prvoten koledar sezone, ki jo bodo znova krojile razmere v zvezi z novim koronavirusom.