Pogačar se bo lotil generalke pred Flandrijo

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je še nekoliko spremenil program letošnjih dirk in bo danes nastopil na enodnevni klasiki E3 Saxo Bank v okolici belgijskega Harelbekeja (204,1 km). Ob njem bodo od Slovencev na startu še Matej Mohorič, Matevž Govekar in Luka Mezgec.

Preizkušnja E3 je generalka za prestižno dirko po Flandriji, ki bo na sporedu prihodnjo nedeljo. Kolesarji bodo morali danes premagati številne tlakovane klance in odseke, ki bodo 2. aprila na vrsti tudi na 70 km daljši preizkušnji. Dirka E3 je skozi leta z vzponi na slovite Paterberg, Oude Kwaremont, Kanarieberg, Knokteberg, Taaienberg in druge prejela vzdevek "mala Flandrija" in bo pravi pokazatelj forme najboljših pred drugim vrhuncem spomladanskih klasik. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) v svojih izjavah nikoli ni skrival želje, da bi rad osvojil dirko po Flandriji. V lanski sezoni je ob debiju po preračunavanju v zaključnem sprintu zasedel četrto mesto, potem ko je v zaključek prišel skupaj s kasnejšim zmagovalcem Mathieujem van der Poelom (Alpecin-Deceuninck). icon-expand Tadej Pogačar FOTO: AP Nizozemec je med glavnimi favoriti za današnjo zmago, potem ko je v soboto po samostojnem napadu dobil Milano–Sanremo. Med izpostavljenimi kolesarji je tudi lanski zmagovalec, Belgijec Wout van Aert (Jumbo-Visma), možnosti za odmeven rezultat pa ima tudi drugi Slovenec Matej Mohorič (Bahrain-Victorious). Kolesar iz Podblice pri Kranju bo imel ob sebi moštvenega kolega Govekarja, medtem ko bo Mezgec (Jayco-AlUla) iskal svojo priložnost v sicer okrnjeni avstralski zasedbi. Preizkušnja se bo začela ob 12.15, v cilju pa najboljše pričakujejo okoli 17. ure.