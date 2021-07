Pogačar se je zahvalil izjemnim navijačem: Hvala vsakemu posebej

Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo pri 22 letih še drugič v svoji karieri dvignil pokal za zmagovalca najbolj prestižne cestno-kolesarske dirke na svetu, potem ko je na Touru slavil že lani. Tedaj se je za zmago moral izjemno potruditi na predzadnji etapi, tj. kronometru, ko je z izjemno vožnjo slekel tedaj rumenega rojaka Primoža Rogliča. Na letošnjem Touru pravega konkurenta ni imel, kdo ve, ali bi bilo drugače, če se na uvodnih etapah ne bi poškodoval Roglič, ki je zaradi prevelik bolečin nato moral odstopiti. Seveda ima zdaj Zasavec svojo računico v pripravi na olimpijske igre, kjer bo predvsem v kronometru eden glavnih favoritov za zlato. Seveda v kolikor bo povsem okreval do začetka tekmovanj v Tokiu.

Tadej Pogačar je na letošnjem Touru požel vso slavo, zaradi ogromne prednosti pred konkurenti pa se je pogostokrat med etapami znašel pod obtožbami, da je ob taki premoči podvržen dopingu, a je tako on kot njegova ekipa vse skupaj kategorično zanikal. Če je lani Rogliča za seboj pustil za 59 sekund (deseta najmanjša razlika v zgodovini Toura), pa je tokrat konkurente porazil za 5 minut in 20 sekund. Nazadnje je s tako veliko razliko oz. celo večjo leta 2014 slavil Vincenzo Nibali, ki je drugouvrščenega Francoza Jeana-Christopha Perauda je za seboj pustil za kar 7 minut in 39 minut. "Ne vem, kateri Tour je bil težji, težko je vse skupaj primerjati," je vzporednice skušal povleči Pogačar. "Preteklo leto je bilo manj stresno. Letos sem nosil rumeno majico dva tedna, kar pomeni oder za zmagovalca in novinarska konferenca vsak dan, tako da je bilo težje, ko sem stopil s kolesa. Toda mislim, da sta bila oba zmagovalna Toura podobna: izjemno težka. Bolj ali manj enako," je dodal 22-letnik s Klanca pri Komendi.