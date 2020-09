Pogačar še ni obupal, a priznava: Morda je prednost Rogliča že prevelika

Pogačar pa je o etapi dodal naslednje: "Po profilu trase je bila to ena najtežjih etap in tako se je tudi izkazalo. Na zadnjem vzponu smo nekaj poskušali z napadom, ampak nismo mogli česa storiti. Nisem imel boljših nog kot ostali. Potem smo bili vsi skupaj in skušal sem priti do tretjega mesta, a je (član Jumbo-Visme, Wout, op. a.) Van Aert pokazal, da je 'klasa zase' in je pobral štiri sekunde."