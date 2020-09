Pogačar še vedno ne najde besed: To je preprosto neverjetno

"V bistvu ne vem, kaj bi rekel. Tour so sanje vsakega mladega kolesarja in jaz sem ga včeraj osvojil! Ne morem opisati, kako sem hvaležen VSEM ljudem, ki so bili s tem kakorkoli povezani!!"je v objavi na družbenih omrežjih zapisal novopečeni 22-letnik Tadej Pogačar, ki je po neverjetnem sobotnem kronometru v nedeljo brez težav pripeljal skozi cilj zadnje etape in potrdil skupno zmago.