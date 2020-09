Pogačar: Spoštujem Primoža, je res dober prijatelj in tudi jaz čutim njegov poraz

"Roglič je bil najboljši kolesar čez celotno dirko, imel je odlično ekipo. Zelo ga spoštujem, je res dober prijatelj in tudi jaz čutim njegov poraz. A to je del dirkanja, vsi skušamo na koncu zmagati," je dejal 21-letnik s Klanca pri Komendi. Kot je izpostavil, bi bil pred današnjo etapo srečen že z drugim mestom. "Nato je sledil odličen dan, Roglič pa je imel slabši dan, kar je bilo dovolj, da sem zmagal. Zelo sem srečen," je na uradni novinarski konferenci delil svoje občutke drugi najmlajši zmagovalec v zgodovini Toura.

Z zmago na svojem prvem nastopu na Touru se je Pogačar pridružil legendam te dirke kot so Belgijec Eddie Merckx in Francoz Laurent Fignon. Slednjemu je ta podvig kot zadnjemu kolesarju uspel leta 1983. Na novinarsko vprašanje o tem je rekel, da se prav dobro še ne zaveda pomena svojega dosežka.

"Danes nisem razmišljal o rumeni majici. A dejstvo je, da ekipa ni nehala verjeti vame, jaz pa sem danes dal vse od sebe," je povzel dogajanje v predzadnji etapi slovite dirke. Pri tem je izpostavil, da so se pri UAE Emirates več mesecev pripravljali na Tour in ob različnih padcih vedno ostali pozitivni. "Priprave so bile dolge. Med zaprtjem zaradi pandemije smo opravili veliko delo. Tudi ob udarcih z izgubo Davideja Formola v drugem tednu dirke zaradi zloma ključnice se nismo vdali. Vedno smo našli način, vedno smo ostali pozitivni," je dejal Pogačar, ki je ob tem kot pomemben dejavnik izpostavil tudi zmožnost hitre regeneracije. "Pri tem se moram zahvaliti svojim staršem za gene."