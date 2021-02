Pogačar: Upravičili smo vlogo favorita, sedaj je cilj dobre noge prenesti v Evropo

"Nekako smo upravičili vlogo favorita. To je naša domača dirka in to je bil naš cilj. Kar dobro smo bili pripravljeni in na koncu smo vse skupaj super izpeljali," je dejal v izjavi za svoje moštvo.

V vsaki od sedmih etap je bil na pravem mestu ob pravem času ter izkoristil močan bočni veter v prvi etapi in dobre noge v kronometru, izkazal pa se je tudi na gorskih ciljih, ki ostajajo njegov as v rokavu. Prva dirka sezone je tako minila brez večjih težav, zasluge za to pa ima tudi močna ekipa okoli mladega slovenskega zvezdnika.

"Uvod je bil res dober. Super ekipa je bila okoli mene, imeli smo se 'fajn' in delali to, kar je treba. Vse smo opravili profesionalno.Rafal Majka, novinec, je res super fant, super oseba in kolesar. Dobro je, da ga imamo v ekipi s tako dobrimi nogami. Ponosen sem na našo ekipo, opravili smo dobro delo in zmagali," je ekipo pohvalil kolesar s Klanca pri Komendi.

Zadnja etapa je bila kljub ravnemu profilu zelo zahtevna, pravi. Spopadel se je z močnim bočnim vetrom v delu etape ter bil blizu grdemu padcu, ki je skoraj odnesel njegovega najbližjega zasledovalca, Britanca Adama Yatesa (Ineos Grenadiers). "To je v naši naravi–da se ustavimo in počakamo, saj je šlo za grd padec,"je športno priznal 22-letnik.