Pogačar v Bretanji brez tekmecev iz Bahrain Victorious

Bo pa na startu številka ena mednarodne kolesarske lestvice Tadej Pogačar. Dvaindvajsetletni dvakratni zmagovalec Toura se po bronasti kolajni na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiu vrača na ceste konec meseca. Cilji do konca sezone pa so evropsko in svetovno prvenstvo ter nastop na dirki po Lombardiji.