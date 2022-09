Pogačar v deželi 'tam doli' lovi mavričasto majico, v begu 16 kolesarjev

Tadej Pogačar je cestno dirko je doslej najvišje končal v Yorkshiru pred tremi leti, ko je bil 18. Dodal je še 33. mesto v Imoli ter 38. v Flandriji. To nedeljo kani vse te uvrstitve nadgraditi. "Trasa je dovolj zahtevna, da lahko pride do selekcije med sprinterji, a ko je govora o van Aertu in van der Poelu, je jasno, da se takih kolesarjev na taki progi ne da znebiti. Lahko sicer poskusiš, s tem pa jih lahko vsaj utrudiš. A po tako dolgi trasi se s tem utrudiš tudi sam. To ne bo sproščujoča vožnja, to bo naporen dan," je pred dnevi dejal Pogačar.

"Gre za super težko dirko. Noge bodo zelo trpele, saj v prem delu po vzponu ni prave priložnosti za počitek. Po 150 ali 160 kilometrih bomo utrujeni in res pričakujem trd boj in vedno manjšo skupino tekmovalcev, ki se bo na koncu spopadla za kolajne," pa je dodal Slovenec.