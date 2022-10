Pogačar v lov na drugo zaporedno zmago po Lombardiji

Lanska preizkušnja je ponudila več daljših vzponov, na katerih je pot do zanesljive zmage v zadnjih 40 km tlakoval prav Tadej Pogačar. Potem ko se je po samostojnem napadu na prelazu Ganda 24-letnik s Klanca pri Komendi znebil vseh tekmecev, ga je na spustu ujel domačin Fausto Masnada. Slednji je nato odbil vse napade slovenskega asa na krajšem zadnjem vzponu, v sprintu pa v Bergamu ni imel pravih možnosti proti dvakratnemu zmagovalcu dirke po Franciji. Na četrtem mestu je pred 12 meseci končal Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki pa je po padcu na dirki v Španiji letos predčasno končal sezono. Tokrat je v Lombardiji moč pričakovati še bolj nepredvidljivo dirkanje, kljub nekoliko manj zahtevni trasi v zaključku pa je med glavnimi favoriti še naprej Pogačar. Ob sebi bo imel močno ekipo z več aduti in rojakom Janom Polancem med pomočniki.

Tudi številna ostala moštva so v Italijo pripeljala močne zasedbe, med manjkajočimi pa so tu poleg Rogliča predvsem Belgijca Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Francoz David Gaudu (Groupama-FDJ), Britanec Simon Yates (BikeExchange-Jayco) in še nekateri drugi.

Vseeno bo startna lista močna, v širšem krogu favoritov so Kolumbijca Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan), domačini Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Britanec Adam Yates, Rus Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) in drugi. Na zadnjem spomeniku v karieri bosta skušala v boj za visoka mesta poseči še domačin Vincenzo Nibali (Astana-Qazaqstan) in Španec Alejandro Valverde (Movistar). Glavna tekmeca Pogačarju v lovu na drugo zaporedno zmago po Lombardiji pa utegneta biti predvsem Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in Španec Enric Mas (Movistar).