Pogačar v novo leto z mlado ekipo, Roglič z novimi kolesi

V naslednjih letih bodo Rogličin kolegi dirkali s kolesi Cervelo, poslovili pa so se od italijanskega Bianchija, ki je bil vrsto let del nizozemskega pohoda na vrh kolesarske piramide. Od nekdanjega opremljevalca se je na družbenih omrežjih poslovil tudi Primož Roglič, ki je izpostavil 41 zmag, ki jih je v profesionalni karieri dosegel z Bianchijem od leta 2016 do konca minulega koledarskega leta.

"V čast nam je bilo dirkati s tabo v vseh teh letih in od biti ob tvoji strani skozi razvoj izjemne kariere. Ponosni smo, da lahko tvoje ime dodamo v dvorano slavnih pri Bianchiju skupaj z ostalimi šampioni, ki so z nami pisali zgodovino kolesarstva," so se Italijani poklonili v komentarju pod Rogličevo objavo na Instagramu.

Na njem pa je sodelovanje s KD Rog, kjer je tudi začel kariero, oznanil tudi Pogačar. Dvaindvajsetletni zmagovalec lanske dirke po Franciji bo pomagal pri razvoju najmlajših članov kluba, ki ga je postavil na kolesarski zemljevid pred prestopom v Ljubljana Gusto Yaurum leta 2018.

"Skupaj s KD Rogom ustanavljamo novo ekipo Pogi Team. Hočem nekaj vrniti ekipi, v kateri sem se kalil kot kolesar. Ta dres bodo nosili kolesarji od kategorije najmlajših dečkov do starejših mladincev," je v oddaji TVS Športnih 366 dejal član UAE Team Emirates Tadej Pogačar.