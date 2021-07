Gorenjski volk ali novi kanibal po stopinjah slovitega Merckxa

Na vrhu večne lestvice zmag na Touru s petimi zmagami že nekaj časa ostajajo štirje mušketirji kolesarstva, Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault ter Belgijec Eddy Merckx in Španec Miguel Indurain . Tadej Pogačar je od danes naprej eden od trinajsterice, ki so Tour dobili dvakrat. Le devetim kolesarjem pa je uspelo ubraniti zmago iz leta poprej. Številka bi bila sicer višja, a so nekateri zaradi dopinških nečednosti in kršenja pravil ostali brez uvrstitev.

Pritisk javnosti in medijev bo tudi za Pogačarja v naslednjih letih vse večji. Zmagovalci največjih preizkušenj zaradi teže zgodovine in dopinških kršitev nikoli niso najbolj priljubljeni. Po vsaki etapi se ni moč izogniti vprašanjem o čistosti panoge in namigovanjem, da si najboljši tako kot v preteklosti pomagajo z nedovoljenimi poživili.

Dopinške zgodbe preteklosti vedno vzbujajo občutek previdnosti v kolesarstvu. Že vrsto let so predvsem v Franciji bolj priljubljeni poraženci, tudi med domačini. V primerjavi z zmagovalci, ki so vedno podvrženi vprašanjem o dopingu, drugouvrščene slavijo kot junake. "Kolesar oziroma športnik, ki je najboljši, je vedno podvržen nevoščljivosti, zbadanju, namigovanjem na doping. Še posebej v Franciji je tega mogoče še več, ker nimajo radi zmagovalcev, če niso Francozi. Predvsem ta način, na katerega zmaguje Tadej, serijsko in ko ne prepusti zmage nikomur drugemu, četudi tega ne potrebuje, jih še bolj podžge," je v nedavnem pogovoru dejal nekdanji slovenski kolesar Tadej Valjavec .

"Samo na podlagi predpostavk, da gre za isti vzorec, so vse te obtožbe nerealne. Ne vidim drugega, kot da, dokler ti tega ne dokažejo, nisi kriv. Sploh ne vidim rešitve tega problema, tudi Tadej ga ne. Ko jih je vprašal, kaj naj naredi drugače, da ga bodo gledali drugače, so mu odvrnili, da ne more ničesar storiti. Vedno bo ta sum obstajal. Samo rezultati na cesti in na testih so merodajni. Ostalo je blebetanje v prazno," pa je poudaril slovenski kolesar Martin Hvastija .

Čeprav mnogi mediji opozarjajo na neverjetne zgodbe v kolesarstvu, je Pogačar vse od mladinskih let nizal izredne izide. Že vrsto let, in to priznavajo vsi trenerji in sotekmovalci, je znan kot kolesar z najboljšo regeneracijo, nekaj, kar so potrdili že rezultati laboratorijskih meritev, ko je bilo mladeniču komaj 15 let. Vse to, vključno s pametnim dirkanjem, je prineslo blesteč začetek poklicne kariere. Vse od prihoda v elitno karavano leta 2019 z ekipo UAE Team Emirates je vsako sezono storil nekaj korakov naprej. Po prestižni mladinski zmagi na Tour de l'Avenir leta 2018, ki velja kot odskočna deska v profesionalni svet kolesarstva, je slavil skupni zmagi na dirki po Algarveju in Kaliforniji leta 2019. Ob prvem nastopu na tritedenski dirki v Španiji istega leta je bil skupno že tretji po kar treh etapnih zmagah. Zaostal je le za zmagovalcem, rojakom Primožem Rogličem, in drugouvrščenim Špancem Alejandrom Valverdejem.

Serijo sijajnih nastopov je leta 2020 nadaljeval z zmago na dirki po Valencii in kasnejšim slavjem na Touru, ko je na kronometru predzadnji dan preizkušnje ugnal Primoža Rogliča in oblekel rumeno majico. Obenem je vse boljše predstave kazal tudi na enodnevnih dirkah. Liege–Bastogne–Liege, eno najprestižnejših preizkušenj na svetu, je po tretjem mestu leta 2020 v tej sezoni dobil in nasledil Rogliča. S tem je postal šele četrti kolesar, ki mu je po Touru leto prej uspelo dobiti najstarejši spomenik kolesarske sezone.

Skupne zmage so mu pripadle še na dirki po ZAE, preizkušnji od Tirenskega do Jadranskega morja in na domači dirki po Sloveniji. Priprave na Tour so bile popolne, predstave na njem pa logično sosledje predstavam v letu 2021. Po treh etapnih zmagah je na velikih tritedenskih pentljah prišel do številke devet. Skupno je v karieri vpisal že 29 zmag v vsega treh sezonah na najvišji ravni.

Leta 2021 pa še zdaleč ni konec. Naslednja na vrsti bo za 22-letnika cestna preizkušnja na olimpijskih igrah, nato pa vsaj po doslej znanih informacijah sledi še nastop na dirki po Španiji, kjer se bo v boju za zmago predvidoma udaril tudi z lanskim zmagovalcem Vuelte Rogličem in Kolumbijcem Eganom Bernalom, letošnjim zmagovalcem Gira. Za morebitno češnjo na tortici, če je bil že Tour pika na i izjemni sezoni.