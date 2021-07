Pogačar drugič v karieri vodilni na lestvici Uci

Primoža Rogliča je po odstopu na Touru prehitel tudi njegov kolega v ekipi Jumbo Visma Nizozemec Wout Van Aert, saj slovenski as v tej sezoni še ni zbral točk. Tadej Pogačar je medtem s 1000 pridobljenimi točkami za zmago v Franciji pri izkupičku 4088 točk, 207 točk pred Van Aertom in in 777 točk pred Rogličem. Dvaindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je drugič v karieri prišel do prvega mesta na Ucijevi lestvici. Prvič je vodilno mesto na lestvici prevzel konec oktobra lani, ko je za kratek čas skočil pred Rogliča. Ta se je nato z zmago na Vuelti novembra znova vrnil v vodstvo in ga držal vse do danes.