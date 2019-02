Pogačar z uspehom kariere in zmago v Algarveju

20-letnik iz Komende je v lanski sezoni dodobra opozoril nase v dresu slovenske reprezentance in ekipe Ljubljana Gusto Xauruma s številnimi zmagami in napadi na najtežjih preizkušnjah. Najbolj zveneča je bila tista na dirki po Avenirju, najprestižnejši dirki za mlajše člane. Z vsem tem si je prislužil prestop v svetovno serijo k ekipi UAE Emirates. Ta mu je priložnost ponudila že na prvi dirki sezone v Avstraliji, kjer se je dobro boril z najboljšimi na svetu, že na drugi dirki pa je premagal prav vse. V drugi etapi dirke po Algarveju s ciljnim vzponom na Foio je zmagal, za seboj je pustil Nizozemca Wouta Poelsa , Španca Enrica Masa in druge ter oblekel majico vodilnega na dirki.

Dan kasneje je prednost izdatno povečal s petim mestom v vožnji na čas, jo brez težav ubranil v sobotni sprinterski etapi, danes pa odbil vse napade tekmecev, ki so mu želeli sleči rumeno majico. Na vzponu na Malhao se je že zdelo, da je v izgubljenem položaju. Spredaj je DanecSoren Kragh Andersen skupaj s Štybarjem divjal proti cilju, iz glavnine sta poskusila še Poels in Mas. Pogačar je malenkost zaostal, a je našel dovolj moči, da ju je spravil na varno razdaljo, spredaj so moči pošle tudi Dancu in Čehu.

Štybar je s tremi sekundami prednosti prečkal ciljno črto pred Andersenom, devet sekund je zaostal Poels, 12 sekund Mas in 17 Britanec Steve Cummings, takoj za njim pa je etapo končal izmučeni, a nasmejani Pogačar. "Bil je noro hiter dan. Moji kolegi iz ekipe so opravili res dobro delo. Ves dan so garali zame. Res sem ponosen nanje in vesel svoje zmage," so bile prve besede Pogačarja, ko je iz objema izpustil svoje dekle Urško Žigart, sicer kolesarko BTC City Ljubljane.

"To so bile moje sanje, ki so se uresničile. Težko verjamem, da sem zmagal," je iskal besede čriček iz Komende, kakršen je vzdevek Pogačarja.

Dirka po Algarveju po rangu spada v kategorijo ekstra, kar je enako letošnji dirki po Sloveniji. Po kategorizaciji Mednarodne kolesarske zveze Uci so nad dirkami ekstra-kategorije le dirke svetovne serije. Pogačar je drugi Slovenec s skupno zmago na omenjeni etapni dirki. Leta 2017 je bil na njej najboljši Primož Roglič. Oba sta zdaj na seznamu zmagovalcev ob boku Poljaku Michalu Kwiatkowskemu, Valižanu Geraintu Thomasu, Nemcu Tonyju Martinu, Avstralcu Richieju Portu, Špancu Albertu Contadorju in drugim.