Pogačar, zaklenjen v karanteni, zapisal zgodbo iz Emiratov in jo delil z javnostjo

Ekipa Team Emirates je pristala na (domnevno) prostovoljno karanteno in se odločila, da preventivno v hotelskih sobah ostane vsaj 14 dni. Poleg ekipe UAE Emirates so v karanteni hotela še ekipe Cofidis, Groupama-FDJ, Gazprom-RusVelo.

"Danes, 9. marca, je enajsti dan, ko sem zaklenjen v 'moji' hotelski sobi. Pravzaprav ni samo moja, saj si jo delim s kolegom Erikom Bystromom. Kdo bi si mislil, da se bodo stvari tako zakomplicirale. Nihče. No, pa pojdimo korak za korakom, saj sta bila namen in cilj vsega skupaj dirkati po Združenih arabskih emiratih," je zapis na svoji spletni strani pričel Tadej Pogačar, tretji z lanske Vuelte."Po predstavitvi pete etape so nas premestili v hotel v Abu Dabiju, kjer se je ponoči vse skupaj začelo dogajati. Pri dveh udeležencih karavane, ki sta zbolela, so našli koronavirus. To je pomenilo odpoved zadnjih dveh etap. Ostali smo zaklenjeni v hotelu in niso nam dovolili zapustiti sob, dokler se vse skupaj ne umiri in dokler celotnega hotela ne testirajo na morebitno okužbo z virusom," je nadaljeval 21-letni Pogačar. Ta je tako kot njegov hotelski kolega bil ob dvakratnih testiranjih negativen na COVID-19, a ker je zbolelo še novih šest članov kolesarske karavane, so tudi njemu odredili 14-dnevno karanteno.

"Smo v prvem nadstropju hotela Yas Marina in na srečo je to hotel višje kategorije, tako da so sobe malce bolj prostorne. Soba ima tudi velik balkon, kar bivanje v sobi precej olajša. V hotelu lepo skrbijo za nas, hrana je izvrstna, a prinesejo jo le v plastičnih posodah, pozvonijo in jo pustijo pred vrati. V sobah imamo naprave za trening, tako da vsaj malce treniramo. Seveda imamo televizijo, internet, Netflix in Playstation, tako da nekako lahko 'zabijemo' čas," je Pogačar še sporočil iz karantene.

Za konec je izrazil upanje, da bo vsega skupaj kmalu konec. "Upam, da bo šlo vse po načrtih in bom lahko šel domov ta konec tedna. Težko je napovedati, kaj se bo zgodilo z dirkami, saj se zadeve spreminjajo iz dneva v dan oz. kar iz ure v uro," je sklenil Pogačar.